Культовый американский спорткар завелся после нескольких десятилетий простоя в гараже (фото)

Спорткар Chevrolet Corvette 1965 года оснащен редким 5,4-литровым V8 мощностью 365 сил. Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 230 км/ч.

Related video

В США смогли оживить кабриолет Chevrolet Corvette 1965 года. Винтажный спорткар несколько десятилетий простоял в гараже. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Спорткар нуждается в реставрации Фото: Ebay

Этот Chevrolet Corvette Stingray в 1965 году приобрел инженер шинной компании Firestone. Семья нынешнего владельца приобрела спорктар в конце 70-х, однако очень скоро авто перестали эксплуатировать и закрыли в гараже.

В салоне повреждена обшивка Фото: Ebay

Кабриолет Chevrolet Corvette нуждается в чистке и реставрации. Его кузов не заржавел, ведь изготовлен из пластика, однако внутренняя отделка повреждена, а рама требует замены (новая уже приобретена).

Важно

Яркий 70-летний спорткар от украинского дизайнера продают за миллион долларов (фото)

Двигатель Chevrolet Corvette удалось довольно легко завести после лет простоя, однако топливо пришлось заливать непосредственно в карбюратор, поскольку топливный насос не работает.

Двигатель авто без проблем завелся Фото: Ebay

Теперь этому Chevrolet Corvette ищут нового владельца — авто продают на eBay за $36 500. Спорткар имеет довольно редкий 5,4-литровый V8 мощностью 365 л. с. (таких авто выпустили примерно 5000) и опциональную жесткую крышу. Новым он был способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 230 км/ч.

Кстати, ранее в США обнаружили брошенным редкий спорткар Plymouth Superbird 1970 года за $125 000.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом в мире Ferrari по цене "Дастера".