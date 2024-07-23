Названы самые популярные дизельные авто в Украине за 2024 год (фото)

Продажи авто с дизелем несколько снизились, однако они остаются популярными. Наибольшим спросом пользуются дизельные Renault.

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Несмотря на рост популярности электрокаров, украинцы продолжают активно покупать дизельные автомобили. За первую половину 2024 года их приобрели 36,4 тыс., что на 2% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Renault Duster остается самым популярным новым авто с дизелем Фото: Renault

Из этого количества 8,1 тыс. — новые дизельные авто. Их продажи выросли на 34%, а доля на рынке достигла 25% (в прошлом году она составляла 22%). Самыми популярными моделями являются кроссоверы и внедорожники, а лидером с большим отрывом остается Renault Duster.

Самые популярные новые авто с дизелем в Украине за 2024 год:

Renault Duster — 2564 авто. Volkswagen Touareg — 496. Toyota Land Cruiser Prado — 475. BMW X3 — 393. Mitsubishi L200 — 351.

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В сегменте подержанных авто с дизелем отмечается падение продаж на 9% — до 28,3 тыс. единиц. Соответственно, и доля на рынке снизилась с 35% до 25%. Наибольшим спросом пользуются дизельные авто С-класса.

Renault Megane лидирует в сегменте подержанных авто с дизелем Фото: Renault

ТОП 5 популярных дизельных авто с пробегом:

Renault Megane — 2574 авто. Skoda Octavia — 2022 ед. Volkswagen Passat — 1947 ед. Nissan Qashqai — 1485 ед. Volkswagen Golf — 1023 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине резко вырос спрос на авто из Китая. Подавляющее большинство этих машин — электрокары.

Также мы писали, что украинцы активно покупают дорогие премиальные автомобили.