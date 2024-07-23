Названо найпопулярніші дизельні авто в Україні за 2024 рік (фото)

Продажі авто з дизелем дещо знизилися, проте вони залишаються популярнішими. Найбільший попит мають дизельні Renault.

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Попри зростання популярності електрокарів, українці продовжують активно купувати дизельні автомобілі. За першу половину 2024 року їх придбали 36,4 тис., що на 2% менше, аніж торік. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Renault Duster залишається найпопулярнішим новим авто з дизелем Фото: Renault

Із цієї кількості 8,1 тис. — нові дизельні авто. Їх продажі виросли на 34%, а частка на ринку сягнула 25% (торік вона становила 22%). Найпопулярнішими моделями є кросовери та позашляховики, а лідером з великим відривом залишається Renault Duster.

Найпопулярніші нові авто з дизелем в Україні за 2024 рік:

Renault Duster — 2564 авто. Volkswagen Touareg — 496. Toyota Land Cruiser Prado — 475. BMW X3 — 393. Mitsubishi L200 — 351.

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У сегменті вживаних авто з дизелем відзначається падіння продажів на 9% — до 28,3 тис. одиниць. Відповідно і частка на ринку знизилася з 35% до 25%. Найбільшим попитом користуються дизельні авто С-класу.

Renault Megane лідирує у сегменті вживаних авто з дизелем Фото: Renault

ТОП 5 популярних дизельних авто з пробігом:

Renault Megane — 2574 авто. Skoda Octavia — 2022 од. Volkswagen Passat — 1947 од. Nissan Qashqai — 1485 од. Volkswagen Golf — 1023 од.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні різко виріс попит на авто з Китаю. Переважна більшість цих машин — електрокари.

Також ми писали, що українці активно купують дорогі преміальні автомобілі.