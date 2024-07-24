В Китае выпустили недорогой электрокар за $17 800 с запасом хода 750 км (фото)

GAC Aion V — бюджетный семейный электрокроссовер с брутальным дизайном и богатым оснащением. Модель предлагается в версиях мощностью 204 и 224 л. с.

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Новый GAC Aion V второго поколения выходит на рынок. Электрический кроссовер стоит в Китае от 129 800 до 189 800 юаней ($17 800 — 26 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер меньше предшественника Фото: GAC

Кроссовер GAC Aion V изменился внешне и стал более угловатым. У него высокий капот, расширенные крылья, изогнутая оконная линия и крупные фары. Стандартными стали 18-дюймовые колеса. Интересно, что китайский электрокар несколько меньше предшественника.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: GAC

Габариты GAC Aion V 2024:

длина — 4605 мм;

ширина — 1854 мм;

высота — 1660 мм;

колесная база — 2775 мм.

Передние кресла можно разложить Фото: GAC

В салоне установили тоненький цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Передние кресла можно разложить. Объем багажника составляет 427-987 л. Среди опций есть панорамная крыша, комфортабельные кресла с массажем, раскладные столики для задних пассажиров, система полуавтономного движения, холодильник и даже спальный матрас в салон.

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Электромобиль GAC Aion V предлагается в переднеприводных версиях на 204 и 224 л. с. Интересно, что оба варианта разгоняются до 100 км/ч за 7,9 с и развивают 160 км/ч.

Объем багажника составляет 427-987 л. Фото: GAC Среди опций есть раскладные столики и холодильник Фото: GAC

На выбор доступны аккумуляторные батареи емкостью 62, 75 и 90 кВт∙ч: запас хода составляет 520, 650 и 750 км, соответственно. Пополнить его на 370 км в режиме быстрой зарядки можно всего за 15 минут.

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