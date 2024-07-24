У Китаї випустили недорогий електрокар за $17 800 із запасом ходу 750 км (фото)

GAC Aion V — бюджетний сімейний електрокросовер із брутальним дизайном та багатим оснащенням. Модель пропонують у версіях потужністю 204 і 224 к. с.

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Новий GAC Aion V другого покоління виходить на ринок. Електричний кросовер коштує в Китаї від 129 800 до 189 800 юанів ($17 800 – 26 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер менший за попередника Фото: GAC

Кросовер GAC Aion V змінився зовні і став більш кутастим. У нього високий капот, розширені крила, вигнута віконна лінія та крупні фари. Стандартними стали 18-дюймові колеса. Цікаво, що китайський електрокар дещо менший за попередника.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: GAC

Габарити GAC Aion V 2024:

довжина – 4605 мм;

ширина – 1854 мм;

висота – 1660 мм;

колісна база – 2775 мм.

Передні крісла можна розкласти Фото: GAC

У салоні встановили тоненький цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін. Передні крісла можна розкласти. Об’єм багажника становить 427-987 л. Серед опцій є панорамний дах, комфортабельні крісла з масажем, розкладні столики для задніх пасажирів, система напівавтономного руху, холодильник та навіть спальний матрас у салон.

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Електромобіль GAC Aion V пропонують у передньопривідних версіях на 204 і 224 к. с. Цікаво, що обидва варіанти розганяються до 100 км/год за 7,9 с і розвивають 160 км/год.

Об"єм багажника складає 427-987 л Фото: GAC Серед опцій є розкладні столики і холодильник Фото: GAC

На вибір доступні акумуляторні батареї ємністю 62, 75 та 90 кВт∙год: запас ходу становить 520, 650 і 750 км, відповідно. Поповнити його на 370 км у режимі швидкої зарядки можна всього за 15 хвилин.

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