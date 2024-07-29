Спрос на пикапы в Украине вырос втрое: самые популярные модели (фото)

Практически все новые пикапы в Украине покупают юридические лица. Наибольшим спросом пользуются среднеразмерные модели Peugeot, Mitsubishi и Toyota.

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Спрос на пикапы в Украине стремительно растет. За первую половину 2024 года их продали 1372, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Этот сегмент продемонстрировал едва ли не самый большой рост на рынке новых автомобилей. Продажи пикапов в Украине растут, ведь немало этих авто покупают для ВСУ и других подразделений Сил обороны, а также для специальных служб. 95% этих машин приобрели юридические лица.

Mitsubisi L200 продолжает пользоваться спросом Фото: Mitsubishi

Самый популярный пикап в Украине — Peugeot Landtrek, который нашел 397 покупателей и обогнал Mitsubisi L200 (361 проданное авто). В тройку лидеров также попал Toyota Hilux (341 авто). Наибольшим спросом пользуются среднеразмерные модели — именно они попали в ТОП 5.

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Самые популярные пикапы в Украине за 2024 год:

Peugeot Landtrek — 397 проданных авто. Mitsubisi L200 — 361 ед. Toyota Hilux — 341 ед. Ford Ranger — 79 ед. Isuzu D-Max — 61 ед.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых авто в Украине. Среди них доминируют кроссоверы.

Также мы писали, что в Украине выросли продажи автомобилей из Китая.