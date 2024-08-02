Капсула времени из 80-х: обнаружен 43-летний Volkswagen Jetta в новом состоянии (фото)

Седан Volkswagen Jetta первого поколения очень мало эксплуатировали и хранили в гараже. Авто имеет редкую комплектацию — оснащено кондиционером и автоматической КПП.

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В США обнаружили идеально сохранившийся Volkswagen Jetta 1981 года. Бюджетный седан проехал за 43 года всего 7000 км. Об автомобиле рассказали на сайте Bring a Trailer.

Седан оснащен кондиционером и автоматической КПП Фото: Bring a Trailer

Этот Volkswagen Jetta по неизвестным причинам преимущественно стоял в гараже и очень мало эксплуатировался. Нынешний владелец приобрел авто три года назад и с тех пор и решил продолжить сохранение капсулы времени — проехал на машине 160 км.

Салон Volkswagen Jetta прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Volkswagen Jetta первого поколения прекрасно сохранился. У него родные лакокрасочное покрытие и шины. Салон автомобиля, отделанный кожзамом, также в очень хорошем состоянии — выглядит как новый.

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Автомобиль оснащен кондиционером и магнитолой, что является редкостью для компактных моделей 80-х годов. К тому же, он получил полосы на кузове в духе Volkswagen Golf GTI.

Под капотом установлен 1,6-литровый инжекторный двигатель Фото: Bring a Trailer

Под капотом установлена 1,6-литровая бензиновая четверка мощностью 77 л.с. с впрыском топлива Bosch. В паре с ней работает 3-ступенчатая автоматическая КПП (она была опцией для модели). Сейчас капсула времени выставлена на аукцион.

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