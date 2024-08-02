Капсула часу з 80-х: виявлено 43-річний Volkswagen Jetta у новому стані (фото)

Седан Volkswagen Jetta першого покоління дуже мало експлуатували і зберігали в гаражі. Авто має рідкісну комплектацію — оснащене кондиціонером і автоматичною КПП.

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У США виявили ідеально збережений Volkswagen Jetta 1981 року. Бюджетний седан проїхав за 43 роки всього 7000 км. Про автомобіль розповіли на сайті Bring a Trailer.

Седан оснащений кондиціонером і автоматичною КПП Фото: Bring a Trailer

Цей Volkswagen Jetta із невідомих причин переважно стояв у гаражі і дуже мало експлуатувався. Нинішній власник придбав авто три року тому і з того часу і вирішив продовжити збереження капсули часу – проїхав на машині 160 км.

Салон Volkswagen Jetta чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Volkswagen Jetta першого покоління чудово зберігся. У нього рідні лакофарбове покриття і шини. Салон автомобіля, оздоблений шкірзамом, також в дуже гарному стані – виглядає як новий.

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Автомобіль оснащений кондиціонером та магнітолою, що є рідкістю для компактних моделей 80-х років. До того ж, він отримав смуги на кузові в дусі Volkswagen Golf GTI.

Під капотом встановлено 1,6-літровий інжекторний двигун Фото: Bring a Trailer

Під капотом встановлено 1,6-літрову бензинову четвірку потужністю 77 к. с. із впорскуванням пального Bosch. У парі з нею працює 3-ступінчаста автоматична КПП (вона була опцією для моделі). Зараз капсулу часу виставили на аукціон.

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