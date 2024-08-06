Volkswagen обвинили в поставках автомобилей в РФ: концерн это отрицает
На российском рынке появились автомобили Jetta от совместного предприятия FAW-Volkswagen. Автопроизводитель утверждает, что их поставили в РФ без его ведома.
Автомобили Volkswagen могли вернуться на российский рынок, хотя немецкий производитель отрицает свою причастность к этому. Об этом идет речь в публикации немецкого издания Die Zeit.
В статье отмечается, что Volkswagen прекратил поставки авто в РФ и начал закрывать там свои заводы через неделю после начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако в июле этого года на российском авторынке появились автомобили Jetta (не путать с Volkswagen Jetta). Под этим брендом выпускаются модели на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае.
Jetta предназначены преимущественно для внутреннего китайского рынка и являются удешевленными и несколько измененными версиями знакомых моделей Volkswagen.
В РФ появилась дочка китайской компании и заработал официальный ее сайт. Презентовали две модели. Jetta VA3 является клоном Volkswagen Polo Sedan, а кроссовер Jetta VS5 — побратим SEAT Ateca и Skoda Karoq.Важно
Представитель Volkswagen отметил, что в немецком концерне ничего не знали о таком решении китайской компании тем более, что доля FAW в совместном предприятии больше.
Впрочем, журналисты Die Zeit поставили это под сомнение: мол, трудно поверить, что такой шаг возможен без ведома Volkswagen. Также отмечается, что после отправки запроса в Volkswagen сайт Jetta Motors Russia перестал работать.
Ранее стало известно, что бренд Zeekr прекратил продажи авто в России и Беларуси из-за санкций.
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