Volkswagen обвинили в поставках автомобилей в РФ: концерн это отрицает

На российском рынке появились автомобили Jetta от совместного предприятия FAW-Volkswagen. Автопроизводитель утверждает, что их поставили в РФ без его ведома.

Related video

Автомобили Volkswagen могли вернуться на российский рынок, хотя немецкий производитель отрицает свою причастность к этому. Об этом идет речь в публикации немецкого издания Die Zeit.

В статье отмечается, что Volkswagen прекратил поставки авто в РФ и начал закрывать там свои заводы через неделю после начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако в июле этого года на российском авторынке появились автомобили Jetta (не путать с Volkswagen Jetta). Под этим брендом выпускаются модели на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае.

Jetta VA3 создали на базе Volkswagen Polo Sedan Фото: FAW

Jetta предназначены преимущественно для внутреннего китайского рынка и являются удешевленными и несколько измененными версиями знакомых моделей Volkswagen.

В РФ появилась дочка китайской компании и заработал официальный ее сайт. Презентовали две модели. Jetta VA3 является клоном Volkswagen Polo Sedan, а кроссовер Jetta VS5 — побратим SEAT Ateca и Skoda Karoq.

Важно

Большие перемены: презентован новый Volkswagen Transporter T7 (фото)

Представитель Volkswagen отметил, что в немецком концерне ничего не знали о таком решении китайской компании тем более, что доля FAW в совместном предприятии больше.

Впрочем, журналисты Die Zeit поставили это под сомнение: мол, трудно поверить, что такой шаг возможен без ведома Volkswagen. Также отмечается, что после отправки запроса в Volkswagen сайт Jetta Motors Russia перестал работать.

Ранее стало известно, что бренд Zeekr прекратил продажи авто в России и Беларуси из-за санкций.

Также Фокус рассказывал, что Volkswagen Golf 8 могут выпускать еще 10 лет.