Volkswagen звинуватили у поставках автомобілів до РФ: концерн це заперечує

На російському ринку з'явилися автомобілі Jetta від спільного підприємства FAW-Volkswagen. Автовиробник стверджує, що їх поставили в РФ без його відома.

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Автомобілі Volkswagen могли повернутися на російський ринок, хоча німецький виробник заперечує свою причетність до цього. Про це йде мова у публікації німецького видання Die Zeit.

У статті зазначається, що Volkswagen припинив поставки авто в РФ та почав закривати там свої заводи через тиждень після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак у липні цього року на російському авторинку з’явилися автомобілі Jetta (не плутати з Volkswagen Jetta). Під цим брендом випускаються моделі на спільному підприємстві FAW-Volkswagen у Китаї.

Jetta VA3 створили на базі Volkswagen Polo Sedan Фото: FAW

Jetta призначені переважно для внутрішнього китайського ринку і є здешевленими та дещо зміненими версіями знайомих моделей Volkswagen.

У РФ з’явилася дочка китайської компанії та запрацював офіційний її сайт. Презентували дві моделі. Jetta VA3 є клоном Volkswagen Polo Sedan, а кросовер Jetta VS5 — побратим SEAT Ateca і Skoda Karoq.

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Речник Volkswagen зазначив, що в німецькому концерні нічого не знали про таке рішення китайської компанії тим більше, що частка FAW у спільному підприємстві є більшою.

Утім, журналісти Die Zeit поставили це під сумнів: мовляв, важко повірити, що такий крок можливий без відома Volkswagen. Також зазначається, що після відправлення запиту до Volkswagen сайт Jetta Motors Russia перестав працювати.

Раніше стало відомо, що бренд Zeekr припинив продажі авто в Росії та Білорусі через санкції.

Також Фокус розповідав, що Volkswagen Golf 8 можуть випускати ще 10 років.