Коллекционный Chevrolet Corvette 50-х простоял полвека в старом гараже (фото)

Спорткар Chevrolet Corvette не эксплуатировался с начала 70-х. Автомобиль неплохо сохранился, однако нуждается в ремонте двигателя.

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В США обнаружили заброшенный Chevrolet Corvette 1959 года. Редкое спортивное авто полвека не выезжало на дороги. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Судя по документам, этот Chevrolet Corvette поставили в гараж в штате Мичиган и перестали эксплуатировать в 1973 или 1974 году. Спорткар на удивление неплохо сохранился, несмотря на немалый пробег в 100 000 км.

Салон авто нуждается в чистке В двигателе Corvette не хватает отдельных деталей

Все Chevrolet Corvette имеют стеклопластиковый кузов, поэтому ржавчины не видно. Автомобиль сохранил родную краску, да и внутренняя отделка в неплохом состоянии, хоть и нуждается в чистке. К тому же, спорткар оснащен опциональной съемной крышей из пластика.

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А вот двигатель Chevrolet Corvette 1959 года нуждается в восстановлении. У него отсутствуют карбюратор и клапанные крышки. Сейчас авто планируют продать за 46 400 долларов.

Chevrolet Corvette 1959 года ценятся коллекционерами Фото: Mecum

Chevrolet Corvette первого поколения сейчас очень ценятся коллекционерами. Модель 1959 года довольно редкая — изготовлено 9670 машин всех версий. Спорткар комплектовался 4,6-литровым V8, который развивал 245-270 л. с. с карбюратором и 250-290 л. с. — с инжектором.

Ранее Фокус рассказывал, что Chevrolet Corvette 1965 года легко завели после нескольких десятилетий простоя в гараже.

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