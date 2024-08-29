Новый Audi Q5 2025 показали на первом официальном изображении

Кроссовер Audi Q5 изменится внешне и станет более современным внутри. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Опубликован первый официальный тизер Audi Q5 третьего поколения. Премиальный кроссовер презентуют 2 сентября. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

На фотографии видна только фара Audi Q5 2025. Она стала уже, чем у нынешней модели. Ожидается, что дизайн будет выдержан в новом более элегантном стиле, который дебютировал на Audi A5 и Q6. Линии кузова станут более стремительными и плавными.

Audi Q5 ранее видели на тестах Фото: Auto Express

Салон Audi Q5 2025 станет более современным. На передней панели установят сразу три дисплея, один из которых предназначен для пассажира.

Новый Audi Q5 сохранит платформу MLB Evo, однако несколько подрастет в размерах. 2,0-литровые бензиновые турбомоторы, а также турбодизели объемом 2,0 и 3,0 л станут мощнее и будут дополнены "мягкими" гибридными установками.

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Останется в линейке и плагин-гибрид Audi Q5 с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. А вот электрическая версия не планируется, ведь существуют электрокроссоверы Audi Q6 и Q4.

Кстати, недавно во время испытаний заметили и новый кроссовер Audi Q3 третьего поколения.

Также Фокус рассказывал о новом 400-сильном Audi RS3 2025.