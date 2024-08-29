Новый Audi Q5 2025 показали на первом официальном изображении
Кроссовер Audi Q5 изменится внешне и станет более современным внутри. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.
Опубликован первый официальный тизер Audi Q5 третьего поколения. Премиальный кроссовер презентуют 2 сентября. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.
На фотографии видна только фара Audi Q5 2025. Она стала уже, чем у нынешней модели. Ожидается, что дизайн будет выдержан в новом более элегантном стиле, который дебютировал на Audi A5 и Q6. Линии кузова станут более стремительными и плавными.
Салон Audi Q5 2025 станет более современным. На передней панели установят сразу три дисплея, один из которых предназначен для пассажира.
Новый Audi Q5 сохранит платформу MLB Evo, однако несколько подрастет в размерах. 2,0-литровые бензиновые турбомоторы, а также турбодизели объемом 2,0 и 3,0 л станут мощнее и будут дополнены "мягкими" гибридными установками.
Останется в линейке и плагин-гибрид Audi Q5 с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. А вот электрическая версия не планируется, ведь существуют электрокроссоверы Audi Q6 и Q4.
Кстати, недавно во время испытаний заметили и новый кроссовер Audi Q3 третьего поколения.
Также Фокус рассказывал о новом 400-сильном Audi RS3 2025.