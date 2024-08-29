Новий Audi Q5 2025 показали на першому офіційному зображенні

Кросовер Audi Q5 зміниться зовні та стане сучаснішим усередині. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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Опубліковано перший офіційний тизер Audi Q5 третього покоління. Преміальний кросовер презентують 2 вересня. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

На світлині видно лише фару Audi Q5 2025. Вона стала вужчою, ніж у нинішньої моделі. Очікується, що дизайн буде витримано в новому елегантнішому стилі, який дебютував на Audi A5 і Q6. Лінії кузова стануть стрімкішими та більш плавними.

Audi Q5 раніше бачили на тестах Фото: Auto Express

Салон Audi Q5 2025 стане сучаснішим. На передній панелі встановлять одразу три дисплеї, один з яких призначений для пасажира.

Новий Audi Q5 збереже платформу MLB Evo, проте дещо підросте в розмірах. 2,0-літрові бензинові турбомотори, а також турбодизелі об'ємом 2,0 і 3,0 л стануть потужнішими і будуть доповнені "м'якими" гібридними установками.

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Залишиться в лінійці і плагін-гібрид Audi Q5 з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. А от електрична версія не планується, адже існують електрокросовери Audi Q6 та Q4.

До речі, недавно під час випробувань помітили і новий кросовер Audi Q3 третього покоління.

Також Фокус розповідав про новий 400-сильний Audi RS3 2025.