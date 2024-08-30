Эксперимент не удался: полиция отказалась от Tesla после года эксплуатации (фото)

Кроссоверы Tesla Model Y не слишком хорошо показали себя за год эксплуатации в патрульной полиции. Патрульные жалуются на низкий клиренс, тесный салон и сложную мультимедийную систему.

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Электромобиль Tesla Model Y не очень подходит для полиции. К такому выводу пришли правоохранители из города Менло-Парк в Калифорнии. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Полиция оценила низкую стоимость эксплуатации электрокара Фото: Tesla

Три полицейские Tesla Model Y в рамках пилотного проекта передали патрульным Менло-Парка для эксплуатации на год. Они получили проблесковые маячки, дуги спереди, ноутбук с доступом к полицейским базам данных и другое спецоборудование.

Полицейская Tesla получила проблесковые маячки и дуги Фото: Tesla

Два электромобиля Tesla активно эксплуатировали в течение года, а третий — был запасным авто. Полицейские оценили их динамические характеристики и большой запас хода, а также отметили, что в эксплуатации они значительно дешевле, чем бензиновые или даже гибридные авто. Затраты на электроэнергию меньше, чем на топливо, да и техобслуживание электрокаров проще.

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Несмотря на это, полицейские Менло-Парка пришли к выводу, что кроссовер Tesla Model Y не подходит на роль патрульного авто. Низкий клиренс не позволяет быстро заехать на бордюр. Салон оказался тесным, а высокая центральная консоль ограничивала доступ к оружию в кобуре на ремне.

Салон Tesla Model Y тесноват для полицейских Фото: Tesla

Кроме того, полицейские жаловались на некорректную работу автопилота (он иногда включался сам по себе) и на невозможность выключить голосовое управление. Также неудобным является управление большинством функций через центральный тачскрин: это не позволяет, например, быстро выключить фары.

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