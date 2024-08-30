Експеримент не вдався: поліція відмовилася від Tesla після року експлуатації (фото)
Кросовери Tesla Model Y не надто добре показали себе за рік експлуатації в патрульній поліції. Патрульні скаржаться на низький кліренс, тісний салон та складну мультимедійну систему.
Електромобіль Tesla Model Y не дуже підходить для поліції. До такого висновку прийшли правоохоронці з міста Менло-Парк у Каліфорнії. Про це пише сайт Autoevolution.
Три поліцейські Tesla Model Y у рамках пілотного проєкту передали патрульним Менло-Парку для експлуатації на рік. Вони отримали проблискові маячки, дуги спереду, ноутбук із доступом до поліцейських баз даних та інше спецобладнання.
Два електромобілі Tesla активно експлуатували впродовж року, а третій – був запасним авто. Поліцейські оцінили їх динамічні характеристики та великий запас ходу, а також зазначили, що в експлуатації вони значно дешевші, аніж бензинові чи навіть гібридні авто. Затрати на електроенергію менші, аніж на пальне, та й техобслуговування електрокарів простіше.
Попри це, поліцейські Менло-Парку прийшли до висновку, що кросовер Tesla Model Y не підходить на роль патрульного авто. Низький кліренс не дозволяє швидко заїхати на бордюр. Салон виявився затісним, а висока центральна консоль обмежувала доступ до зброї в кобурі на ремені.
Крім того, поліцейські скаржилися на некоректну роботу автопілоту (він іноді вмикався сам по собі) та на неможливість вимкнути голосове управління. Також незручним є управління більшістю функцій через центральний тачскрін: це не дозволяє, наприклад, швидко вимкнути фари.
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