Експеримент не вдався: поліція відмовилася від Tesla після року експлуатації (фото)

Кросовери Tesla Model Y не надто добре показали себе за рік експлуатації в патрульній поліції. Патрульні скаржаться на низький кліренс, тісний салон та складну мультимедійну систему.

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Електромобіль Tesla Model Y не дуже підходить для поліції. До такого висновку прийшли правоохоронці з міста Менло-Парк у Каліфорнії. Про це пише сайт Autoevolution.

Поліція оцінила низьку вартість експлуатації електрокара Фото: Tesla

Три поліцейські Tesla Model Y у рамках пілотного проєкту передали патрульним Менло-Парку для експлуатації на рік. Вони отримали проблискові маячки, дуги спереду, ноутбук із доступом до поліцейських баз даних та інше спецобладнання.

Поліцейська Tesla отримала проблискові маячки та дуги Фото: Tesla

Два електромобілі Tesla активно експлуатували впродовж року, а третій – був запасним авто. Поліцейські оцінили їх динамічні характеристики та великий запас ходу, а також зазначили, що в експлуатації вони значно дешевші, аніж бензинові чи навіть гібридні авто. Затрати на електроенергію менші, аніж на пальне, та й техобслуговування електрокарів простіше.

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Попри це, поліцейські Менло-Парку прийшли до висновку, що кросовер Tesla Model Y не підходить на роль патрульного авто. Низький кліренс не дозволяє швидко заїхати на бордюр. Салон виявився затісним, а висока центральна консоль обмежувала доступ до зброї в кобурі на ремені.

Салон Tesla Model Y затісний для поліцейських Фото: Tesla

Крім того, поліцейські скаржилися на некоректну роботу автопілоту (він іноді вмикався сам по собі) та на неможливість вимкнути голосове управління. Також незручним є управління більшістю функцій через центральний тачскрін: це не дозволяє, наприклад, швидко вимкнути фари.

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