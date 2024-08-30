Революционные изменения: новый Mercedes S-Class станет электромобилем

Седан Mercedes S-Class впервые в истории получит электрический вариант. Впрочем, бензиновые модификации седана останутся в новом поколении.

Related video

Mercedes-Benz S-Class следующего поколения дебютирует в 2030 году и получит электрическую модификацию. Эту информацию подтвердил СЕО немецкого концерна Ола Келлениус изданию Autocar.

Электромобиль Mercedes S-Class фактически заменит модель EQS, новое поколение которой не планируется. В то же время, в линейке останутся варианты с двигателями внутреннего сгорания.

Mercedes-Benz EQS не получит преемника Фото: Mercedes-Benz

Примечательно, что бензиновый и электрический Mercedes S-Class построят на разных платформах. Электрокар разрабатывают на полностью новой архитектуре MB.EA Large тогда, как версия с ДВС сохранит нынешнюю платформу MRA. Поэтому несмотря на внешнее сходство, седаны Mercedes S-Class с бензиновыми и электрическими моторами фактически будут двумя разными моделями. Впрочем, унификация по комплектующим у них будет высокой — большей, чем у нынешнего S-Class и EQS.

Информации о новом Mercedes S-Class пока немного. Известно, что все бензиновые и дизельные версии модели будут дополнены гибридными установками. Собственно, они станут обязательными уже после обновления нынешнего поколения модели в 2026 году. Также известно, что для Mercedes S-Class готовят инновационный автопилот третьего уровня, который позволяет не следить за дорогой.

Важно

Их выпустили всего 750: в Украину приехал яркий лимитированный суперкар Mercedes (фото)

Электромобиль Mercedes EQS пройдет модернизацию в 2025 году. Он получит новые электромоторы и улучшенную батарею с 800-вольтным оборудованием, что позволит заряжаться на 80% за 21 минуту и увеличит запас хода до 860 км. Не исключено, что подобными силовыми установками оснастят и электрический Mercedes S-Class.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили культовый Mercedes S-Class 90-х в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал, что электрокаром станет и новый Citroen C5 Aircross.