Революційні зміни: новий Mercedes S-Class стане електромобілем

Седан Mercedes S-Class уперше в історії отримає електричний варіант. Утім, бензинові модифікації седана залишаться у новому поколінні.

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Mercedes-Benz S-Class наступного покоління дебютує в 2030 році та отримає електричну модифікацію. Цю інформацію підтвердив СЕО німецького концерну Ола Келленіус виданню Autocar.

Електромобіль Mercedes S-Class фактично замінить модель EQS, нове покоління якої не планується. Водночас, у лінійці залишаться варіанти із двигунами внутрішнього згоряння.

Mercedes-Benz EQS не отримає наступника Фото: Mercedes-Benz

Примітно, що бензиновий та електричний Mercedes S-Class збудують на різних платформах. Електрокар розробляють на повністю новій архітектурі MB.EA Large тоді, як версія з ДВЗ збереже нинішню платформу MRA. Тому попри зовнішню схожість, седани Mercedes S-Class із бензиновими та електричними моторами фактично будуть двома різними моделями. Утім, уніфікація по комплектуючих у них буде високою — більшою, аніж у нинішнього S-Class та EQS.

Інформації про новий Mercedes S-Class наразі небагато. Відомо, що всі бензинові та дизельні версії моделі будуть доповнені гібридними установками. Власне, вони стануть обов'язковими вже після оновлення нинішнього покоління моделі в 2026 році. Також відомо, що для Mercedes S-Class готують інноваційний автопілот третього рівня, який дозволяє не стежити за дорогою.

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Електромобіль Mercedes EQS пройде модернізацію в 2025 році. Він отримає нові електромотори та покращену батарею з 800-вольтним обладнанням, що дозволить заряджатися на 80% за 21 хвилину та збільшить запас ходу до 860 км. Не виключено, що подібними силовими установками оснастять і електричний Mercedes S-Class.

Між іншим, недавно в Україні виявили культовий Mercedes S-Class 90-х у новому стані.

Також Фокус розповідав, що електрокаром стане і новий Citroen C5 Aircross.