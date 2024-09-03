Звезды гонок: два мотоцикла Ducati ушли с молотка за почти $800 000 (фото)

Раритетные мотоциклы Ducati Desmosedici продали по цене суперкаров. Спортбайки добились успехов в гонках MotoGP.

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В Великобритании на аукционе Iconic Auctioneers продали два спортбайка Ducati Desmosedici. За пару мотоциклов в целом получили 789 000 долларов, что является немалой суммой для двухколесной техники. Об этом сообщается на сайте Rideapart.

Высокая цена Ducati Desmosedici обусловлена тем, что с молотка ушли гоночные мотоциклы, которые добились успехов в соревнованиях. К тому же, они чрезвычайно редкие.

Ducati Desmosedici GP3 Фото: Iconic Auctioneers

На Ducati Desmosedici GP3, который продали за 263 000 долларов, выступал итальянский гонщик Лорис Капиросси. Именно на этом байке он принес итальянской команде дебютную победу в Гран-при Каталонии 2003 года.

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Мотоцикл Ducati Desmosedici GP3 оснащен 989-кубовым двигателем V4 мощностью более 220 сил. Интересно, что предыдущий владелец активно эксплуатировал байк на треке.

Спортбайк Ducati Desmosedici GP7 2007 года значительно дороже — 526 000 долларов. Это и неудивительно, ведь на нем австралиец Кейси Стоунер выиграл чемпионат мира MotoGP.

Чемпионский Ducati Desmosedici GP7 Фото: Iconic Auctioneers

Двигатель V4 у Ducati Desmosedici GP7 также 220-сильный, однако меньшего объема — 799 куб. см. Недавно спортбайк прошел реставрацию.

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