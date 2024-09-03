Зірки перегонів: два мотоцикли Ducati пішли з молотка за майже $800 000 (фото)

Раритетні мотоцикли Ducati Desmosedici продали за ціною суперкарів. Спортбайки добилися успіхів у перегонах MotoGP.

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У Великій Британії на аукціоні Iconic Auctioneers продали два спортбайки Ducati Desmosedici. За пару мотоциклів загалом отримали 789 000 доларів, що є чималою сумою для двоколісної техніки. Про це повідомляється на сайті Rideapart.

Висока ціна Ducati Desmosedici обумовлена тим, що з молотка пішли гоночні мотоцикли, які добилися успіхів у змаганнях. До того ж, вони надзвичайно рідкісні.

Ducati Desmosedici GP3 Фото: Iconic Auctioneers

На Ducati Desmosedici GP3, який продали за 263 000 доларів, виступав італійський гонщик Лоріс Капіроссі. Саме на цьому байку він приніс італійській команді дебютну перемогу в Гран-прі Каталонії 2003 року.

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Мотоцикл Ducati Desmosedici GP3 оснащений 989-кубовим двигуном V4 потужністю понад 220 сил. Цікаво, що попередній власник активно експлуатував байк на треку.

Спортбайк Ducati Desmosedici GP7 2007 року значно дорожчий – 526 000 доларів. Це й не дивно, адже на ньому австралієць Кейсі Стоунер виграв чемпіонат світу MotoGP.

Чемпіонський Ducati Desmosedici GP7 Фото: Iconic Auctioneers

Двигун V4 у Ducati Desmosedici GP7 також 220-сильний, проте меншого об’єму – 799 куб. см. Нещодавно спортбайк пройшов реставрацію.

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