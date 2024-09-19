Маленькая ракета: Suzuki готовит недорогое спортивное авто для молодежи (фото)

Новый Suzuki Swift Sport получит 1,4-литровую турбочетверку, дополненную гибридной установкой. Дизайн заряженного хэтчбека станет более агрессивным.

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Линейку Suzuki Swift 2025 модельного года пополнит заряженная версия Sport. "Горячий" хэтчбек В-класса дебютирует в конце нынешнего или в начале следующего года. Об этом сообщает японское издание BestCar.

Хэтчбек получит обвес и большой спойлер Фото: BestCarWeb

Новый Suzuki Swift Sport сохранит силовой агрегат предшественника — 1,4-литровую бензиновую турбочетверку (ее мощность вырастет до 140-150 сил), дополненную 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой на 15 л. с. Для авто массой примерно в тонну этого вполне достаточно.

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Заряженный хэтчбек предложат с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП. Конечно же, ходовую Suzuki Swift доработают.

На рендерах Suzuki Swift Sport отличается от стандартной модели более агрессивным дизайном передней части. Кроме того, у хэтчбека появились обвес, увеличенный спойлер и новые колесные диски диаметром 17 дюймов.

Передняя часть Suzuki Swift Sport станет более агрессивной Фото: BestCarWeb

В Японии новый Suzuki Swift Sport будет стоить 2,3-2,5 миллиона иен ($16 000 — 17 500). В других странах хэтчбек будет несколько дороже, но останется доступным спортивным автомобилем для молодежи.

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