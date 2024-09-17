Спортивные электромобили Mini рассекретили до премьеры (фото)

Хэтчбек Mini и кроссовер Aceman в исполнении JCW получили 258-сильный электромотор. Измененная передняя часть, обвес и спойлер сделали дизайн авто более агрессивным.

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В интернет попали фото спортивных электрокаров Mini JCW (John Cooper Works) Автомобили дебютируют в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Хэтчбек Mini и кроссовер Aceman в исполнении John Cooper Works рассекретили в Китае. Дело в том, что в этой стране выпускают электромобили Mini.

Хэтчбек получил обвес и увеличенный спойлер Фото: CarNewsChina

Новые Mini John Cooper Works оснащены 258-сильным электромотором на передней оси. Их максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Примечательно, что хэтчбек Mini JCW также будет иметь бензиновый вариант, а вот у Aceman такой версии не будет.

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Спортивные электромобили Mini JCW получат батарею емкостью 54,2 кВт∙ч. Запас хода составит примерно 400 км. Конечно же, доработают ходовую авто.

Mini Aceman JCW Фото: CarNewsChina Фото: CarNewsChina

От стандартных моделей хэтчбек и кроссовер Mini John Cooper Works отличаются более агрессивным дизайном передней части, обвесом и увеличенным спойлером на крыше. Хэтчбек получил 18-дюймовые литые диски, а кроссовер — 19-дюймовые. Салон Mini не показали, однако известно, что там установят спортивные руль и сиденья.

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