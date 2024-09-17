Спортивні електромобілі Mini розсекретили до прем'єри (фото)
Хетчбек Mini та кросовер Aceman у виконанні JCW отримали 258-сильний електромотор. Змінена передня частина, обвіс та спойлер зробили дизайн авто агресивнішим.
В інтернет попали фото спортивних електрокарів Mini JCW (John Cooper Works) Автомобілі дебютують у найближчі місяці. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Хетчбек Mini та кросовер Aceman у виконанні John Cooper Works розсекретили в Китаї. Річ у тім, що в цій країні випускають електромобілі Mini.
Нові Mini John Cooper Works оснащені 258-сильним електромотором на передній вісі. Їх максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Примітно, що хетчбек Mini JCW також матиме бензиновий варіант, а от в Aceman такої версії не буде.Важливо
Спортивні електромобілі Mini JCW отримають батарею ємністю 54,2 кВт∙год. Запас ходу складе приблизно 400 км. Звісно ж, доопрацюють ходову авто.
Від стандартних моделей хетчбек та кросовер Mini John Cooper Works відрізняються агресивнішим дизайном передньої частини, обвісом та збільшеним спойлером на даху. Хетчбек отримав 18-дюймові литі диски, а кросовер – 19-дюймові. Салон Mini не показали, проте відомо, що там встановлять спортивні кермо та сидіння.
Між іншим, недавно в Україні помітили перший електромобіль Maybach за 7,5 мільйона гривень.
Також Фокус розповідав про новий сімейний електрокар MG за $12 000.