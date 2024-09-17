Спортивні електромобілі Mini розсекретили до прем'єри (фото)

Хетчбек Mini та кросовер Aceman у виконанні JCW отримали 258-сильний електромотор. Змінена передня частина, обвіс та спойлер зробили дизайн авто агресивнішим.

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В інтернет попали фото спортивних електрокарів Mini JCW (John Cooper Works) Автомобілі дебютують у найближчі місяці. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Хетчбек Mini та кросовер Aceman у виконанні John Cooper Works розсекретили в Китаї. Річ у тім, що в цій країні випускають електромобілі Mini.

Хетчбек отримав обвіс та збільшений спойлер Фото: CarNewsChina

Нові Mini John Cooper Works оснащені 258-сильним електромотором на передній вісі. Їх максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Примітно, що хетчбек Mini JCW також матиме бензиновий варіант, а от в Aceman такої версії не буде.

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Спортивні електромобілі Mini JCW отримають батарею ємністю 54,2 кВт∙год. Запас ходу складе приблизно 400 км. Звісно ж, доопрацюють ходову авто.

Mini Aceman JCW Фото: CarNewsChina Фото: CarNewsChina

Від стандартних моделей хетчбек та кросовер Mini John Cooper Works відрізняються агресивнішим дизайном передньої частини, обвісом та збільшеним спойлером на даху. Хетчбек отримав 18-дюймові литі диски, а кросовер – 19-дюймові. Салон Mini не показали, проте відомо, що там встановлять спортивні кермо та сидіння.

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