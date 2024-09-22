Коронавирус, мяч и гамбургер: как выглядит самая странная коллекция автомобилей в мире (видео)

В экспозиции музея – 57 автомобилей самой разнообразной формы. Его основатель мечтает довести количество странных технических средств до 100 штук.

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68-летний житель автомобильный дизайнер Судхакар Каньябойна из города Хайдарабад (Индия) создал музей автомобилей Sudha Cars Museum, который не только может похвастаться уникальными и очень необычными средствами передвижения, но и тем, что попал в Книгу рекордов Гиннеса, новое издание которой выйдет в 2025-м.

"Достижение рекорда по наибольшему количеству сумасшедших автомобилей в музее — это волнующий и глубоко удовлетворяющий опыт", — прокомментировал рекордсмен новый титул.

В музее Судхакара – 57 отдельных транспортных средств, каждое из которых демонстрирует безграничную креативность их создателя. В экспозиции музея представлены автомобили в форме самых разных предметов: от винтажных компьютеров прямо из 1990-х годов до обуви — кроссовок и туфлей на шпильке – до гамбургеров и даже унитазов

Профессиональный печатник по профессии и выпускник коммерческого вуза, Каньябойна, хоть и не является дипломированным инженером, но работает над каждым проектом от начала до конца. Его мастерство и внимание к деталям делают каждое транспортное средство ярким, неповторимым украшением.

Особой любовью у посетителей пользуется автомобиль в виде лебедя.

"Его концепция, возникшая в Британии в 1910 году, представляет собой лебедя, элегантно движущегося по воде, украшенного драконами и нежными золотыми лилиями. Создание его было значительной проблемой из-за его сложного и детального дизайна", – рассказал мужчина.

Автомобиль в виде лебедя Фото: Sudha Cars Museum

Еще одним выдающимся экспонатом является "Баскетбольный автомобиль", который занимает особое место в сердце Судхакара. Это транспортное средство, которое представляет собой большой мяч для игры в баскетбол. Поскольку сам Судхакар является страстным игроком, он не мог не воплотить свою любовь к спорту в виде авто. На эту модель у него ушло много времени и сил, поскольку каждая выпуклость на сферическом корпусе была тщательно сделана и сварена одна за другой.

"Мое вдохновение для создания этих транспортных средств исходит из детских мечтаний о превращении повседневных вещей в причудливые автомобили", – говорит индиец.

На изготовление каждой машины уходит до 12 месяцев. Самая сложная часть этой работы — "поддержание высокого уровня детализации и точности в каждом проекте".

На создание каждого авто уходит до 12 месяцев

"Больше всего в своей работе я люблю внимание к деталям каждой машины. Я нахожу огромную радость в тщательной проработке и совершенствовании каждого аспекта моих проектов, гарантируя, что каждое транспортное средство уникально и соответствует объекту, который мы пытаемся воспроизвести. Это требует терпения, самоотверженности и зоркого глаза, но удовлетворение от результата оправдывает все", — объясняет мастер. В будущем Судхакар хотел бы собрать автомобиль в форме свадебного платья, дополненного величественной фатой. Его же конечная цель – довести количество необычных авто до 100.

Музей Sudha Cars Museum открыт уже 24 года и ежедневно привлекает от 1000 до 1500 посетителей. Школы по всей Индии отправляют студентов посмотреть на удивительные творения, а туристы со всего мира могут оценить оригинальность места и дизайны экспонатов. Кроме того, увидеть эти авто на улицах города тоже представляется реальным.

"Музей автомобилей Sudha Cars проводит ежегодные роуд-шоу в Хайдарабаде, привлекая большие толпы. Дети, в частности, в восторге от того, что автомобили в форме повседневных предметов шествуют по улицам", – хвастается Каньябойна.

Несмотря на периодические трудности и проблемы, связанные с каждым проектом, энтузиазм Судхакара остается неизменным.

"Я все еще чувствую себя таким же взволнованным, как маленький ребенок, когда работаю над новым автомобилем. Тот же энтузиазм все еще движет мной", – уверяет создатель авто.

В экспозиции музея есть даже автомобиль в форме коронавируса

Музей – не первый рекорд Судхакара. В 2005-м он побил мировой рекорд по самому большому трехколесному велосипеду в мире: высота транспортного средства, созданного индийцем, составляла 12,67 м. Диаметр колеса гигантского трехколесного велосипеда был 5,18 м.

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