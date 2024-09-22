Коронавірус, м'яч і гамбургер: який вигляд має найдивніша колекція автомобілів у світі (відео)

В експозиції музею — 57 автомобілів найрізноманітнішої форми. Його засновник мріє довести кількість дивних технічних засобів до 100 штук.

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68-річний мешканець автомобільний дизайнер Судхакар Каньябойна з міста Гайдарабад (Індія) створив музей автомобілів Sudha Cars Museum, який не лише може похвалитися унікальними та дуже незвичними засобами пересування, а й тим, що потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, нове видання якої вийде у 2025-му.

"Досягнення рекорду з найбільшої кількості божевільних автомобілів у музеї — це хвилюючий і глибоко задовольняючий досвід", — прокоментував рекордсмен новий титул.

У музеї Судхакара — 57 окремих транспортних засобів, кожен з яких демонструє безмежну креативність їхнього творця. В експозиції музею представлені автомобілі у формі найрізноманітніших предметів: від вінтажних комп'ютерів прямо з 1990-х років до взуття — кросівок і туфель на шпильці — до гамбургерів і навіть унітазів.

Професійний друкар за професією та випускник комерційного вишу, Каньябойна, хоч і не є дипломованим інженером, але працює над кожним проєктом від початку до кінця. Його майстерність і увага до деталей роблять кожен транспортний засіб яскравою, неповторною прикрасою.

Особливою любов'ю у відвідувачів користується автомобіль у вигляді лебедя.

"Його концепція, що виникла в Британії 1910 року, являє собою лебедя, який елегантно рухається по воді, прикрашеного драконами і ніжними золотими ліліями. Створення його було значною проблемою через його складний і детальний дизайн", — розповів чоловік.

Автомобіль у вигляді лебедя Фото: Sudha Cars Museum

Ще одним визначним експонатом є "Баскетбольний автомобіль", який займає особливе місце в серці Судхакара. Це транспортний засіб, який являє собою великий м'яч для гри в баскетбол. Оскільки сам Судхакар є пристрасним гравцем, він не міг не втілити свою любов до спорту у вигляді авто. На цю модель у нього пішло багато часу і сил, оскільки кожна опуклість на сферичному корпусі була ретельно зроблена і зварена одна за одною.

"Моє натхнення для створення цих транспортних засобів походить із дитячих мрій про перетворення повсякденних речей на химерні автомобілі", — каже індієць.

На виготовлення кожної машини йде до 12 місяців. Найскладніша частина цієї роботи — "підтримання високого рівня деталізації та точності в кожному проєкті".

На створення кожного авто йде до 12 місяців

"Найбільше у своїй роботі я люблю увагу до деталей кожної машини. Я знаходжу величезну радість у ретельному опрацюванні та вдосконаленні кожного аспекту моїх проєктів, гарантуючи, що кожний транспортний засіб є унікальним і відповідає об'єкту, який ми намагаємося відтворити. Це вимагає терпіння, самовідданості та пильного ока, але задоволення від результату виправдовує все", — пояснює майстер. У майбутньому Судхакар хотів би зібрати автомобіль у формі весільної сукні, доповненої величною фатою. Його ж кінцева мета — довести кількість незвичайних авто до 100.

Музей Sudha Cars Museum відкритий уже 24 роки і щодня приваблює від 1000 до 1500 відвідувачів. Школи по всій Індії відправляють студентів подивитися на дивовижні творіння, а туристи з усього світу можуть оцінити оригінальність місця і дизайни експонатів. Крім того, побачити ці авто на вулицях міста теж видається реальним.

"Музей автомобілів Sudha Cars проводить щорічні роуд-шоу в Хайдарабаді, залучаючи великі натовпи. Діти, зокрема, в захваті від того, що автомобілі у формі повсякденних предметів простують вулицями", — хвалиться Каньябойна.

Незважаючи на періодичні труднощі та проблеми, пов'язані з кожним проєктом, ентузіазм Судхакара залишається незмінним.

"Я все ще почуваюся таким же схвильованим, як маленька дитина, коли працюю над новим автомобілем. Той самий ентузіазм усе ще рухає мною", — запевняє творець авто.

В експозиції музею є навіть автомобіль у формі коронавірусу

Музей — не перший рекорд Судхакара. У 2005-му він побив світовий рекорд із найбільшого триколісного велосипеда у світі: висота транспортного засобу, створеного індійцем, становила 12,67 м. Діаметр колеса гігантського триколісного велосипеда був 5,18 м.

Раніше Фокус писав, що виявлено колекцію дуже рідкісних і дорогих ретро-авто зі США.