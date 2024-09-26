Оценка — 0 звезд: кроссовер Chevrolet провалил краш-тесты (фото, видео)

Новый Chevrolet Groove получил неудовлетворительную оценку за краш-тест. Компактный кроссовер является опасным как для водителя и пассажиров, так и для пешеходов.

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Кроссовер Chevrolet Groove разочаровал результатами краш-тестов. Автомобиль признали опасным при ДТП и поставили ему оценку в 0 звезд из 5 возможных. Видео испытаний появилось на Youtube-канале Latin NCAP.

Кроссовер опасен во время ДТП Фото: скриншот / YouTube

Именно эта организация проводила краш-тесты Chevrolet Groove. Стоит отметить, что ее нормы более мягкие, чем у EuroNCAP, которая проверяет безопасность авто в ЕС.

Впрочем, даже по стандартам Latin NCAP новый Chevrolet Groove оказался небезопасным. При лобовом и боковом столкновениях его силовой каркас деформировался, а манекен показал, что грудная клетка, колени и ступни водителя слабо защищены.

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Кроссовер Chevrolet Groove получил 39,42% за защиту взрослых, 68,57% — за защиту детей, 36,37% — за безопасность пешеходов и 58,14% — за системы безопасности. В Latin NCAP призвали Chevrolet доработать модель и не рекомендуют покупать ее.

Chevrolet Groove — бюджетный кроссовер за $12 000 Фото: General Motors

Однако стоит отметить, что кроссовер Chevrolet Groove не является разработкой американского бренда. Дело в том, что под таким названием на экспорт поставляется китайский Baojun 510. Стоимость авто составляет всего $12 000.

Кстати, бюджетные модели не всегда опасны. К примеру, недавно доступный кроссовер Mitsubishi отлично показал себя в краш-тестах.

Также Фокус рассказывал, что краш-тесты провалил и новый Duster 2024.