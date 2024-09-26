Оцінка — 0 зірок: кросовер Chevrolet провалив краш-тести (фото, відео)

Новий Chevrolet Groove отримав незадовільну оцінку за краш-тест. Компактний кросовер є небезпечним як для водія та пасажирів, так і для пішоходів.

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Кросовер Chevrolet Groove розчарував результатами краш-тестів. Автомобіль визнали небезпечним під час ДТП і поставили йому оцінку в 0 зірок із 5 можливих. Відео випробувань з’явилося на Youtube-каналі Latin NCAP.

Кросовер небезпечний під час ДТП Фото: скриншот / YouTube

Саме ця організація проводила краш-тести Chevrolet Groove. Варто відзначити, що її норми м’якші, аніж у EuroNCAP, яка перевіряє безпеку авто в ЄС.

Утім, навіть за стандартами Latin NCAP новий Chevrolet Groove виявився небезпечним. Під час лобового та бокового зіткнень його силовий каркас деформувався, а манекен показав, що грудна клітка, коліна та ступні водія слабо захищені.

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Кросовер Chevrolet Groove отримав 39,42% за захист дорослих, 68,57% – за захист дітей, 36,37% – за безпеку пішоходів і 58,14% – за системи безпеки. У Latin NCAP закликали Chevrolet доопрацювати модель і не рекомендують купувати її.

Chevrolet Groove — бюджетний кросовер за $12 000 Фото: General Motors

Одначе варто відзначити, що кросовер Chevrolet Groove не є розробкою американського бренду. Річ у тім, що під такою назвою на експорт поставляється китайський Baojun 510. Вартість авто становить усього $12 000.

До речі, бюджетні моделі не завжди небезпечні. Приміром, нещодавно доступний кросовер Mitsubishi чудово показав себе в краш-тестах.

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