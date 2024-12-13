К 2050 году 50% автомобилей в Украине станут электрическими, — Минэнерго

Государство рассчитывает на создание в Украине разветвленной инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. На одну точку зарядки должно приходиться не более 5 электромобилей.

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Уже через 25 лет в Украине каждый второй автомобиль будет электрическим. Для этого будет необходимо создать национальную сеть зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщается на сайте Минэнерго в проекте плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2050 года, опубликованном на сайте Минэнерго.

В проекте говорится о том, что на 2026 год в Украине запланирован первый этап, согласно которому должны заработать на основных магистралях и в областных центрах 40 зарядных станций большой мощности (160+ кВт) и 80 — средней мощности (60+ кВт). Стоимость проекта предварительно оценили в 1,5 млрд грн. Инвестором должна стать НАЭК "Энергоатом".

К 2032 году зарядными станциями обычной мощности хотят оборудовать не менее 15%. Ожидается, что к 2050 году этот показатель увеличится до 50%.

Всего в Украине хотят создать разветвленную инфраструктуру зарядных станций для электромобилей на расстоянии не более 60 километров. Также планируется, что одна точка зарядки будет рассчитана не более, чем на пять электромобилей.

Также в Минэнерго считают, что в далекой перспективе в Украине могут появиться "умные дороги" для зарядки электромобилей во время движения. В ведомстве ожидают, что к 2050 году каждый второй автомобиль в Украине будет электрическим.

Напомним, что в Украине появился новейший 1000-сильный электромобиль Porsche за 9 миллионов. Он оснащен 1034-сильной установкой и способен разогнаться до сотни за 2,3 с. Максимальная скорость ограничена на 290 км/ч.