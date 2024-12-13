Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

К 2050 году 50% автомобилей в Украине станут электрическими, — Минэнерго

электромобиль, минэнерго, стратегия, станция, зарядка
Фото: Topcars UA | Электромобиль

Государство рассчитывает на создание в Украине разветвленной инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. На одну точку зарядки должно приходиться не более 5 электромобилей.

Related video

Уже через 25 лет в Украине каждый второй автомобиль будет электрическим. Для этого будет необходимо создать национальную сеть зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщается на сайте Минэнерго в проекте плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2050 года, опубликованном на сайте Минэнерго.

В проекте говорится о том, что на 2026 год в Украине запланирован первый этап, согласно которому должны заработать на основных магистралях и в областных центрах 40 зарядных станций большой мощности (160+ кВт) и 80 — средней мощности (60+ кВт). Стоимость проекта предварительно оценили в 1,5 млрд грн. Инвестором должна стать НАЭК "Энергоатом".

К 2032 году зарядными станциями обычной мощности хотят оборудовать не менее 15%. Ожидается, что к 2050 году этот показатель увеличится до 50%.

Всего в Украине хотят создать разветвленную инфраструктуру зарядных станций для электромобилей на расстоянии не более 60 километров. Также планируется, что одна точка зарядки будет рассчитана не более, чем на пять электромобилей.

Fullscreen

Также в Минэнерго считают, что в далекой перспективе в Украине могут появиться "умные дороги" для зарядки электромобилей во время движения. В ведомстве ожидают, что к 2050 году каждый второй автомобиль в Украине будет электрическим.

Напомним, что в Украине появился новейший 1000-сильный электромобиль Porsche за 9 миллионов. Он оснащен 1034-сильной установкой и способен разогнаться до сотни за 2,3 с. Максимальная скорость ограничена на 290 км/ч.