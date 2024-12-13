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До 2050 року 50% автівок в Україні стануть електричними, — Міненерго

електромобіль, міненерго, стратегія, станція, зарядка
Фото: Topcars UA | Електромобіль

Держава розраховує на створення в Україні розгалуженої інфраструктури зарядних станцій для електромобілів. На одну точку зарядки має припадати не більше 5 електромобілів.

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Вже за 25 років в Україні кожен другий автомобіль буде електричним. Для цього буде необхідно створити національну мережу зарядних станцій для електромобілів. Про це повідомляється на сайті Міненерго у проєкті плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року, опублікованому на сайті Міненерго.

У проєкті йдеться про те, що на 2026 рік в Україні запланований перший етап, згідно із яким мають запрацювати на основних магістралях та в обласних центрах 40 зарядних станцій великої потужності (160+ кВт) та 80 – середньої потужності (60+ кВт). Вартість проєкту попередньо оцінили у 1,5 млрд грн. Інвестором має стати НАЕК "Енергоатом".

До 2032 року зарядними станціями звичайної потужності хочуть обладнати не менш як 15%. Очікується, що до 2050 року цей показник збільшиться до 50%.

Загалом в Україні хочуть створити розгалужену інфраструктуру зарядних станцій для електромобілів на відстані не більше ніж 60 кілометрів. Також планується, що одна точка зарядки буде розрахована не більше, ніж п'ять електромобілів.

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Також в Міненерго вважають, що в далекій перспективі в Україні можуть з'явитися "розумні дороги" для зарядки електромобілів під час руху. У відомстві очікують, що до 2050 року кожен другий автомобіль в Україні буде електричним.

Нагадаємо, що в Україні з'явився новітній 1000-сильний електромобіль Porsche за 9 мільйонів. Він оснащений 1034-сильною установкою і здатен розігнатися до сотні за 2,3 с. Максимальна швидкість обмежена на 290 км/год.