Как улучшить обзор за рулем: эксперт рассказывает о "секретной" кнопке в авто (видео)

"Секретная" кнопка на зеркале вашего авто имеет важную функцию. Благодаря ей каждый водитель сможет улучшить обзор позади своего автомобиля и видеть всех участников дорожного движения.

Related video

Обзор за рулем является ключевым аспектом для любого водителя, поэтому улучшение этой возможности позволит лучше видеть все необходимое. Об одной из интересных кнопок рассказывает автоблогер Шэнь Хуа в своем Tiktok.

Ее ролик стал очень популярным в соцсетях, набрав более 800 тысяч просмотров и сотни комментариев автолюбителей под ним.

Женщина вспоминает, что только около 5% людей знают об определенных особенностях автомобиля, в частности о маленькой кнопке со стороны зеркала.

"Огни заднего автомобиля слишком слепящие во время езды ночью. Нам нужно лишь нажать на эту маленькую кнопочку под зеркалом заднего вида, что позволит включить функцию антиблика".

Эта кнопка похожа на кнопку питания, но ее часто не замечают. Тем не менее ее функция автоматического затемнения невероятно полезна — регулируя зеркало заднего вида, оно помогает предотвратить блики от фар автомобилей позади, обеспечивая более четкую видимость для водителя.

Комментаторы в соцсетях преимущественно положительно отозвались за слова автоблогера. Некоторые откровенно говорили, что не знали о ее существовании, а несколько из подписчиков признались, что им "обновить знания о своей машине".

Еще один комментатор говорит, что его машина такой функции не имеет, а другой автор жалуется на то, что девушка явно говорит о том, что и так должно быть известно всем.

Напомним, Фокус писал, как женщина показала секретную кнопку в своем авто. Шеннон Митчелл рассказала о том, как этот лайфхак может пригодиться, а также продемонстрировала алгоритм его работы.

Также мы рассказывали о том, как девушка показала секретную кнопку в авто, о которой должны знать все водители. По словам блогера, этот лайфхак может спасти многих водителей в том случае, если сломался ключ.