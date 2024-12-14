Як покращити огляд за кермом: експертка розповідає про "секретну" кнопку в авто (відео)

"Секретна" кнопка на дзеркалі вашого авто має важливу функцію. Завдяки їй кожен водій зможе покращити огляд позаду свого автомобіля та бачити всіх учасників дорожнього руху.

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Огляд за кермом є ключовим аспектом для будь-якого водія, тому покращення цієї можливості дасть змогу краще бачити все необхідне. Про одну з цікавих кнопок розповідає автоблогерка Шень Хуа у своєму Tiktok.

Її ролик став дуже популярним у соцмережах, набравши понад 800 тисяч переглядів та сотні коментарів автолюбителів під ним.

Жінка згадує, що лише близько 5% людей знають про певні особливості автомобіля, зокрема про маленьку кнопку зі сторони дзеркала.

"Вогні заднього автомобіля занадто сліпучі під час їзди вночі. Нам потрібно лише натиснути на цей маленьку кнопочку під дзеркалом заднього виду, що дозволить ввімкнути функцію антивідблиску".

Ця кнопка схожа на кнопку живлення, але її часто не помічають. Проте її функція автоматичного затемнення неймовірно корисна — регулюючи дзеркало заднього виду, воно допомагає запобігти відблиску від фар автомобілів позаду, забезпечуючи чіткішу видимість для водія.

Коментатори в соцмережах переважно позитивно відгукнулися за слова автоблогерки. Деякі відверто казали, що не знали про її існування, а кілька з дописувачів зізналися, що їм "оновити знання про свою машину".

Ще один коментатор каже, що його машина такої функції не має, а інший дописувач скаржиться на те, що дівчина явно говорить про те, що й так має бути відомо всім.

Нагадаємо, Фокус писав, як жінка показала секретну кнопку у своєму авто. Шеннон Мітчелл розповіла про те, як цей лайфхак може стати в пригоді, а також продемонструвала алгоритм його роботи.

Також ми розповідали про те, як дівчина показала секретну кнопку в авто, про яку мають знати всі водії. За словами блогерки, цей лайфхак може врятувати багатьох водіїв у тому випадку, якщо зламався ключ.