На аукционе продали яркий винтажный спорткар знаменитого рокера (фото)

Спорткар Auburn 851 Speedster 1936 года воссоздали для певца Элиса Купера. У него яркий дизайн, роскошный салон и мощный 300-сильный V8.

Related video

В США на аукционе Mecum продали копию Auburn 851 Speedster 1936 года. Хотя авто не аутентичное, за него получили 137 500 долларов, ведь его владельцем был знаменитый рокер Элис Купер. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Авто принадлежало рокеру Элису Куперу Фото: Mecum

Элис Купер является ценителем раритетных американских авто. В гараже рок-звезды стоят Ford Thunderbird 1956 года, Chevrolet Impala 1958 года и Pontiac GTO 1967 года.

Копия Auburn 851 создана компанией Speedster Motorcars в 2007 году. Спорткар повторяет оригинальное авто — имеет длинный капот и суженную "корму", как у лодки.

Задняя часть авто сужена Фото: Mecum

Вместе с тем, авто Элиса Купера превратили в хот-род. Ему при подняли заднюю часть, установили современные колеса и добавили хрома. Интерьер сделали роскошным — в отделке использовали кожу, гофрированный алюминий и дерево.

Салон отделан кожей, деревом и гофрированным алюминием Фото: Mecum

Под капотом Auburn 851 Speedster установлен современный 5,3-литровый V8 от Chevrolet на 300 сил. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП, также установлен усилитель руля, регулируемые амортизаторы и дисковые тормоза.

Под капотом установлен 300-сильный V8 Фото: Mecum

Вместе с авто покупатель получил фото Элиса Купера за рулем Auburn 851 Speedster с автографом звезды, а также гитару в цвет спорткара.

Кстати, недавно Джон Сина выставил на аукцион винтажный спорткар Mercedes.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет ржавое авто Мэрилин Монро.