На аукціоні продали яскравий вінтажний спорткар знаменитого рокера (фото)

Спорткар Auburn 851 Speedster 1936 року відтворили для співака Еліса Купера. У нього яскравий дизайн, розкішний салон та потужний 300-сильний V8.

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У США на аукціоні Mecum продали копію Auburn 851 Speedster 1936 року. Хоча авто не автентичне, за нього отримали 137 500 доларів, адже його власником був знаменитий рокер Еліс Купер. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Авто належало рокеру Елісу Куперу Фото: Mecum

Еліс Купер є поціновувачем раритетних американських авто. У гаражі рокзірки стоять Ford Thunderbird 1956 року, Chevrolet Impala 1958 року та Pontiac GTO 1967 року.

Копія Auburn 851 створена компанією Speedster Motorcars у 2007 році. Спорткар повторює оригінальне авто – має довгий капот та звужену "корму", як у човна.

Задня частина авто звужена Фото: Mecum

Разом із тим, авто Еліса Купера перетворили на хот-род. Йому при підняли задню частину, встановили сучасні колеса та додали хрому. Інтер’єр зробили розкішним – в оздобленні використано шкіру, гофрований алюміній та дерево.

Салон оздоблено шкірою, деревом та гофрованим алюмінієм Фото: Mecum

Під капотом Auburn 851 Speedster встановлено сучасний 5,3-літровий V8 від Chevrolet на 300 сил. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП, також встановлено підсилювач керма, регульовані амортизатори і дискові гальма.

Під капотом встановлено 300-сильний V8 Фото: Mecum

Разом із авто покупець отримав фото Еліса Купера за кермом Auburn 851 Speedster з автографом зірки, а також гітару у колір спорткара.

До речі, нещодавно Джон Сіна виставив на аукціон вінтажний спорткар Mercedes.

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