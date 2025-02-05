Cadillac с мороженым: как выглядит самая роскошная закусочная на колесах (фото)

В багажнике Cadillac Series 62 установили холодильник для мороженого. Кабриолет получил особый бежевый декор и белоснежную внутреннюю отделку.

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Винтажный кабриолет Cadillac Series 62 1963 года стал основой для интересного проекта. Роскошное авто превратили в аналог фургона с мороженым. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Необычный тюнинг Cadillac 62 выполнило калифорнийское ателье West Coast Customs, известное благодаря телешоу "Тачка на прокачку". Кастомная закусочная на колесах создана по заказу одного из американских производителей мороженого.

Салон украсили белой кожей

В багажнике Cadillac Series 62 установили большой холодильник для перевозки мороженого. Окружают его сабвуферы.

Кроме того, кабриолет Cadillac 1963 года окрасили в особый вишневый цвет, а хромированный декор стал бежевым. Салон отделали белой кожей — под цвет пломбира. Кроме того, к подстаканникам добавили крепления для мороженого-рожка.

Хромированные кузовные детали стали бежевыми В салоне установили крепление для мороженого-рожка

Cadillac Series 62 отправится на специальном прозрачном трейлере в тур из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан, где 10 февраля с него будут продавать мороженое во время Супербоула — финала чемпионата по американскому футболу.

Кстати, недавно дебютировал скоростной спортивный электрокроссовер Cadillac.

Также Фокус писал об оригинальном электрокаре Citroen в ретростиле.