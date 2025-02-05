Cadillac з морозивом: який вигляд має найрозкішніша закусочна на колесах (фото)

У багажнику Cadillac Series 62 встановили холодильник для морозива. Кабріолет отримав особливий бежевий декор та білосніжне внутрішнє оздоблення.

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Вінтажний кабріолет Cadillac Series 62 1963 року став основою для цікавого проєкту. Розкішне авто перетворили на аналог фургона з морозивом. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Незвичний тюнінг Cadillac 62 виконало каліфорнійське ательє West Coast Customs, відоме завдяки телешоу "Тачка на прокачку". Кастомна закусочна на колесах створена на замовлення одного з американських виробників морозива.

Салон оздобили білою шкірою

У багажнику Cadillac Series 62 встановили великий холодильник для перевезення морозива. Оточують його сабвуфери.

Крім того, кабріолет Cadillac 1963 року пофарбували в особливий вишневий колір, а хромований декор став бежевим. Салон оздобили білою шкірою – під колір пломбіру. Крім того, до підсклянників додали кріплення для морозива-ріжка.

Хромовані кузовні деталі стали бежевими У салоні встановили кріплення для морозива-ріжка

Cadillac Series 62 відправиться на спеціальному прозорому трейлері в тур із Лос-Анджелеса до Нового Орлеана, де 10 лютого з нього продаватимуть морозиво під час Супербоулу – фіналу чемпіонату з американського футболу.

До речі, нещодавно дебютував швидкісний спортивний електрокросовер Cadillac.

Також Фокус писав про оригінальний електрокар Citroen у ретростилі.