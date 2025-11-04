Надежные, комфортные и доступные: эксперты посоветовали 4 лучшие машины для пенсии (фото)
Водители выбирают авто по разным параметрам: кому-то важна возможность разогнаться, для кого-то — роскошный салон и эксклюзивность, а кто-то обращает внимание на экологичность. Требования к машине на пенсии совсем другие, и автоэксперты подобрали четыре модели, которые лучше всего их удовлетворяют.
Лучшие машины для пенсии сочетают в себе надежность, комфорт и доступность. Пенсионерам нужно, чтобы авто было приятным в управлении, современным и не требовало лишнего технического обслуживания. Однако желательно, чтобы компьютерное меню не было перегружено лишними функциями, а мощный двигатель вовсе не обязателен. На портале GoBankingRates 3 ноября опубликовали подборку из нескольких машин, которые, по мнению экспертов, соответствуют этим требованиям.
Honda CR-V
- Начальная цена 2025 года — более 30 тысяч долларов
Внедорожник от Honda позволит сидеть выше над дорогой, но в компактный CR-V будет проще садиться. Кроме того, пенсионерам нравится дополнительная безопасность благодаря полному приводу, который предлагают многие модели Honda CR-V.
"CR-V имеет давно отработанную систему трансмиссии, которая не требует особого технического обслуживания", — отметил автомеханик Алан Гельфанд.
Он сообщил, что такая машина часто проезжает без жалоб 320 тысяч километров и более.
Toyota Camry
- Начальная цена 2025 года — более 28 тысяч долларов
Эта модель — надежный вариант для тех, кто предпочитает просторные седаны. При этом она относительно доступна по цене.
"Camry сочетает в себе комфорт и надежность. В них легко садиться и выходить, они обеспечивают хорошую обзорность, а езда плавная, но не слишком мягкая", — пояснила гендиректор сервиса для автомобилистов Find By Plate Рут Калкинс-Шмидт.
Тойота Приус
- Начальная цена 2025 года — более 33 тысяч долларов
Для пенсионеров важен расход топлива, ведь их доходы фиксированы. Гибрид от Toyota считается одним из самых экономичных машин в этом.
Кроме того, эта модель выпускается уже десятилетие, поэтому может похвастаться характерной для производителя надежностью. Его описывают как "идеальный практичный седан для пенсионеров".
Lexus ES
- Начальная цена 2025 года — более 43 тысяч долларов
Если даже на пенсии хочется роскоши, автоэксперты советуют обратить внимание на Lexus ES. Эта модель стоит не настолько дорого, как многие немецкие седаны такого класса, но не уступает в интерьере и технологиях.
"Он дарит ощущение роскоши без постоянных расходов на ремонт, которые сопровождают многие европейские роскошные бренды", — подчеркнула Калкинс-Шмидт.
Она похвалила передовые функции безопасности этой модели и ее тихий комфорт.
