Надежные, комфортные и доступные: эксперты посоветовали 4 лучшие машины для пенсии (фото)

Водители выбирают авто по разным параметрам: кому-то важна возможность разогнаться, для кого-то — роскошный салон и эксклюзивность, а кто-то обращает внимание на экологичность. Требования к машине на пенсии совсем другие, и автоэксперты подобрали четыре модели, которые лучше всего их удовлетворяют.

Лучшие машины для пенсии сочетают в себе надежность, комфорт и доступность. Пенсионерам нужно, чтобы авто было приятным в управлении, современным и не требовало лишнего технического обслуживания. Однако желательно, чтобы компьютерное меню не было перегружено лишними функциями, а мощный двигатель вовсе не обязателен. На портале GoBankingRates 3 ноября опубликовали подборку из нескольких машин, которые, по мнению экспертов, соответствуют этим требованиям.

Honda CR-V

Начальная цена 2025 года — более 30 тысяч долларов

Фото машины Honda CR-V Фото: Honda

Внедорожник от Honda позволит сидеть выше над дорогой, но в компактный CR-V будет проще садиться. Кроме того, пенсионерам нравится дополнительная безопасность благодаря полному приводу, который предлагают многие модели Honda CR-V.

"CR-V имеет давно отработанную систему трансмиссии, которая не требует особого технического обслуживания", — отметил автомеханик Алан Гельфанд.

Он сообщил, что такая машина часто проезжает без жалоб 320 тысяч километров и более.

Toyota Camry

Начальная цена 2025 года — более 28 тысяч долларов

Фото Toyota Camry 2021 года Фото: toyota.com.ua

Эта модель — надежный вариант для тех, кто предпочитает просторные седаны. При этом она относительно доступна по цене.

"Camry сочетает в себе комфорт и надежность. В них легко садиться и выходить, они обеспечивают хорошую обзорность, а езда плавная, но не слишком мягкая", — пояснила гендиректор сервиса для автомобилистов Find By Plate Рут Калкинс-Шмидт.

Тойота Приус

Начальная цена 2025 года — более 33 тысяч долларов

Фото Toyota Prius Фото: Flickr / dambranslv

Для пенсионеров важен расход топлива, ведь их доходы фиксированы. Гибрид от Toyota считается одним из самых экономичных машин в этом.

Кроме того, эта модель выпускается уже десятилетие, поэтому может похвастаться характерной для производителя надежностью. Его описывают как "идеальный практичный седан для пенсионеров".

Lexus ES

Начальная цена 2025 года — более 43 тысяч долларов

Фото Lexus ES Фото: Lexus

Если даже на пенсии хочется роскоши, автоэксперты советуют обратить внимание на Lexus ES. Эта модель стоит не настолько дорого, как многие немецкие седаны такого класса, но не уступает в интерьере и технологиях.

"Он дарит ощущение роскоши без постоянных расходов на ремонт, которые сопровождают многие европейские роскошные бренды", — подчеркнула Калкинс-Шмидт.

Она похвалила передовые функции безопасности этой модели и ее тихий комфорт.

