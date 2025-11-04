Надійні, комфортні і доступні: експерти порадили 4 найкращі машини для пенсії (фото)

Водії обирають авто за різними параметрами: комусь важлива можливість розігнатися, для когось — розкішний салон і ексклюзивність, а хтось звертає увагу на екологічність. Вимоги до машини на пенсії зовсім інші, і автоексперти підібрали чотири моделі, які найкраще їх задовільняють.

Найкращі машини для пенсії поєднують в собі надійність, комфорт і доступність. Пенсіонерам потрібно, щоб авто було приємним у керуванні, сучасним і не вимагало зайвого технічного обслуговування. Однак бажано, щоб комп'ютерне меню не було перевантажене зайвими функціями, а потужний двигун зовсім не обов'язковий. На порталі GoBankingRates 3 листопада опублікували добірку з кількох машин, які, на думку експертів, відповідають цим вимогам.

Honda CR-V

Початкова ціна 2025 року — понад 30 тисяч доларів

Фото машини Honda CR-V Фото: Honda

Позашляховик від Honda дозволить сидіти вище над дорогою, але у компактний CR-V буде простіше сідати. Окрім того, пенсіонерам подобається додаткова безпека завдяки повному приводу, який пропонують багато моделей Honda CR-V.

Відео дня

"CR-V має давно відпрацьовану систему трансмісії, яка не вимагає особливого технічного обслуговування", — зазначив автомеханік Алан Гельфанд.

Він повідомив, що така машина часто проїжджає без скарг 320 тисяч кілометрів і більше.

Toyota Camry

Початкова ціна 2025 року — понад 28 тисяч доларів

Фото Toyota Camry 2021 року Фото: toyota.com.ua

Ця модель — надійний варіант для тих, хто віддає перевагу просторим седанам. При цьому вона відносно доступна за ціною.

"Camry поєднує в собі комфорт і надійність. У них легко сідати і виходити, вони забезпечують хорошу оглядовість, а їзда плавна, але не надто м'яка", — пояснила гендиректорка сервісу для автомобілістів Find By Plate Рут Калкінс-Шмідт.

Toyota Prius

Початкова ціна 2025 року — понад 33 тисячі доларів

Фото Toyota Prius Фото: Flickr / dambranslv

Для пенсіонерів важлива витрата палива, адже їхні доходи фіксовані. Гібрид від Toyota вважається одним з найбільш економічних машин у цьому.

Окрім того, ця модель випускається вже десятиліття, тож може похизуватись характерною для виробника надійністю. Його описують як "ідеальний практичний седан для пенсіонерів".

Lexus ES

Початкова ціна 2025 року — понад 43 тисячі доларів

Фото Lexus ES Фото: Lexus

Якщо навіть на пенсії хочеться розкоші, автоексперти радять звернути увагу на Lexus ES. Ця модель коштує не настільки дорого, як багато німецьких седанів такого класу, але не поступається в інтер'єрі та технологіях.

"Він дарує відчуття розкоші без постійних витрат на ремонт, які супроводжують багато європейських розкішних брендів", — підкреслила Калкінс-Шмідт.

Вона похвалила передові функції безпеки цієї моделі та її тихий комфорт.

Нагадаємо, "Укравтопром" опублікувала десятку моделей, які стали найпопулярнішими в Україні за жовтень 2025 року. До топу увійшли електрокари й кросовери.

В Індії представили кросовер Hyundai Venue, який коштує лише приблизно 9 тисяч доларів. Виробник також передбачив спортивний варіант бюджетної моделі.