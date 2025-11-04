Надійні, комфортні і доступні: експерти порадили 4 найкращі машини для пенсії (фото)
Водії обирають авто за різними параметрами: комусь важлива можливість розігнатися, для когось — розкішний салон і ексклюзивність, а хтось звертає увагу на екологічність. Вимоги до машини на пенсії зовсім інші, і автоексперти підібрали чотири моделі, які найкраще їх задовільняють.
Найкращі машини для пенсії поєднують в собі надійність, комфорт і доступність. Пенсіонерам потрібно, щоб авто було приємним у керуванні, сучасним і не вимагало зайвого технічного обслуговування. Однак бажано, щоб комп'ютерне меню не було перевантажене зайвими функціями, а потужний двигун зовсім не обов'язковий. На порталі GoBankingRates 3 листопада опублікували добірку з кількох машин, які, на думку експертів, відповідають цим вимогам.
Honda CR-V
- Початкова ціна 2025 року — понад 30 тисяч доларів
Позашляховик від Honda дозволить сидіти вище над дорогою, але у компактний CR-V буде простіше сідати. Окрім того, пенсіонерам подобається додаткова безпека завдяки повному приводу, який пропонують багато моделей Honda CR-V.
"CR-V має давно відпрацьовану систему трансмісії, яка не вимагає особливого технічного обслуговування", — зазначив автомеханік Алан Гельфанд.
Він повідомив, що така машина часто проїжджає без скарг 320 тисяч кілометрів і більше.
Toyota Camry
- Початкова ціна 2025 року — понад 28 тисяч доларів
Ця модель — надійний варіант для тих, хто віддає перевагу просторим седанам. При цьому вона відносно доступна за ціною.
"Camry поєднує в собі комфорт і надійність. У них легко сідати і виходити, вони забезпечують хорошу оглядовість, а їзда плавна, але не надто м'яка", — пояснила гендиректорка сервісу для автомобілістів Find By Plate Рут Калкінс-Шмідт.
Toyota Prius
- Початкова ціна 2025 року — понад 33 тисячі доларів
Для пенсіонерів важлива витрата палива, адже їхні доходи фіксовані. Гібрид від Toyota вважається одним з найбільш економічних машин у цьому.
Окрім того, ця модель випускається вже десятиліття, тож може похизуватись характерною для виробника надійністю. Його описують як "ідеальний практичний седан для пенсіонерів".
Lexus ES
- Початкова ціна 2025 року — понад 43 тисячі доларів
Якщо навіть на пенсії хочеться розкоші, автоексперти радять звернути увагу на Lexus ES. Ця модель коштує не настільки дорого, як багато німецьких седанів такого класу, але не поступається в інтер'єрі та технологіях.
"Він дарує відчуття розкоші без постійних витрат на ремонт, які супроводжують багато європейських розкішних брендів", — підкреслила Калкінс-Шмідт.
Вона похвалила передові функції безпеки цієї моделі та її тихий комфорт.
