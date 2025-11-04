Названо найпопулярніші авто в Україні: це кросовери та електромобілі (фото)

Українці у 2025 році надають перевагу кросоверам. До того ж, останнім часом різко зріс попит на електрокари.

За жовтень 2025 року в Україні продали 7,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були моделями підвищеної прохідності. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

У топ 10 лідерів українського авторинку — лише кросовери та позашляховики. Варто відзначити, що на ці десять моделей припадає 38% продажів усіх нових авто.

Попит на Renault Duster знизився, але кросовер залишається серед лідерів Фото: Renault

До того ж, останнім часом різко зріс попит на електромобілі в Україні. Обумовлено це тим, що із 2026 року скасовується пільгове їх розмитнення – українці намагаються встигнути купити електрокар, поки ціни не підскочили.

Саме електричний кросовер Volkswagen ID.Unyx — найпопулярніше авто в Україні за жовтень. Він обігнав Renault Duster, який тривалий час був лідером ринку. Крім того, до топ 10 потрапили електромобілі Zeekr 7X, BYD Song Plus і Leopard 3.

Найпопулярніші авто в Україні за жовтень 2025 року:

Volkswagen ID.Unyx — 441 продане авто. Renault Duster — 432 од. BYD Song Plus — 391 од. Toyota RAV-4 — 384 од. BYD Leopard 3 — 261 од. Toyota Land Cruiser Prado — 247 од. Hyundai Tucson — 244 од. Skoda Kodiaq — 217 од. Volkswagen Touareg — 189 од. Zeekr 7X — 169 од.

