Названо найпопулярніші авто в Україні: це кросовери та електромобілі (фото)
Українці у 2025 році надають перевагу кросоверам. До того ж, останнім часом різко зріс попит на електрокари.
За жовтень 2025 року в Україні продали 7,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були моделями підвищеної прохідності. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У топ 10 лідерів українського авторинку — лише кросовери та позашляховики. Варто відзначити, що на ці десять моделей припадає 38% продажів усіх нових авто.
До того ж, останнім часом різко зріс попит на електромобілі в Україні. Обумовлено це тим, що із 2026 року скасовується пільгове їх розмитнення – українці намагаються встигнути купити електрокар, поки ціни не підскочили.
Саме електричний кросовер Volkswagen ID.Unyx — найпопулярніше авто в Україні за жовтень. Він обігнав Renault Duster, який тривалий час був лідером ринку. Крім того, до топ 10 потрапили електромобілі Zeekr 7X, BYD Song Plus і Leopard 3.
Найпопулярніші авто в Україні за жовтень 2025 року:
- Volkswagen ID.Unyx — 441 продане авто.
- Renault Duster — 432 од.
- BYD Song Plus — 391 од.
- Toyota RAV-4 — 384 од.
- BYD Leopard 3 — 261 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 247 од.
- Hyundai Tucson — 244 од.
- Skoda Kodiaq — 217 од.
- Volkswagen Touareg — 189 од.
- Zeekr 7X — 169 од.
