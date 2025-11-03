В Україні різко зросли продажі нових авто: у лідерах — електрокари (фото)

Авторинок України продемонстрував найкращі показники за останній рік. Драйвером зростання стали електромобілі.

За жовтень українці придбали 7,8 тис. нових легкових автомобілів. За інформацією асоціації "Укравтопром", це на 14% більше, аніж у вересні та на третину перевищує показник жовтня минулого року.

Продажі авто в Україні показали найкращий результат за останні 13 місяців. Зростання зумовлене, передусім, шаленим попитом на електромобілі в Україні. Як відомо, із 1 січня 2026 року уряд планує скасувати пільгове розмитнення електрокарів, тому чимало українців намагаються встигнути купити електромобіль до зростання цін.

Електрокар Volkswagen ID.Unyx — найпопулярніше авто в Україні Фото: Volkswagen

Саме китайський виробник електрокарів BYD є найпопулярнішим брендом нових авто. У жовтні продано 1199 цих авто, що у 6,5 разу більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Відео дня

Китайський автовиробник обігнав Toyota (978 авто) та Volkswagen (856 од.).

Важливо

Скільки вживаних авто в Україні мають скручений пробіг, — дослідження

Топ 10 лідерів українського авторинку за жовтень 2025 року:

BYD — 1199 проданих авто (+552%); Toyota — 978 од. (+44%); Volkswagen — 856 од. (136%); Skoda — 626 од. (+55%); Renault — 494 од. (-37%); Hyundai — 357 од. (+85%); BMW — 302 од. (-24%); Audi — 262 од. (+38%); Zeekr — 259 од. (+131%); Nissan — 196 од. (+1%).

Найпопулярніше авто в Україні за жовтень – електричний кросовер Volkswagen ID.Unyx.

Усього за 10 місяців 2025 року в Україні продано 60,7 тис. нових легкових авто, що на 3% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні надійшов у продаж сімейний електромобіль Peugeot.

Також ми писали, що на український ринок повернувся рамний позашляховик Rexton.