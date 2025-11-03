В Україні різко зросли продажі нових авто: у лідерах — електрокари (фото)
Авторинок України продемонстрував найкращі показники за останній рік. Драйвером зростання стали електромобілі.
За жовтень українці придбали 7,8 тис. нових легкових автомобілів. За інформацією асоціації "Укравтопром", це на 14% більше, аніж у вересні та на третину перевищує показник жовтня минулого року.
Продажі авто в Україні показали найкращий результат за останні 13 місяців. Зростання зумовлене, передусім, шаленим попитом на електромобілі в Україні. Як відомо, із 1 січня 2026 року уряд планує скасувати пільгове розмитнення електрокарів, тому чимало українців намагаються встигнути купити електромобіль до зростання цін.
Саме китайський виробник електрокарів BYD є найпопулярнішим брендом нових авто. У жовтні продано 1199 цих авто, що у 6,5 разу більше, аніж за аналогічний період минулого року.
Китайський автовиробник обігнав Toyota (978 авто) та Volkswagen (856 од.).Важливо
Топ 10 лідерів українського авторинку за жовтень 2025 року:
- BYD — 1199 проданих авто (+552%);
- Toyota — 978 од. (+44%);
- Volkswagen — 856 од. (136%);
- Skoda — 626 од. (+55%);
- Renault — 494 од. (-37%);
- Hyundai — 357 од. (+85%);
- BMW — 302 од. (-24%);
- Audi — 262 од. (+38%);
- Zeekr — 259 од. (+131%);
- Nissan — 196 од. (+1%).
Найпопулярніше авто в Україні за жовтень – електричний кросовер Volkswagen ID.Unyx.
Усього за 10 місяців 2025 року в Україні продано 60,7 тис. нових легкових авто, що на 3% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
