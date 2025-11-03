В Украине резко выросли продажи новых авто: в лидерах — электрокары (фото)

Авторынок Украины продемонстрировал лучшие показатели за последний год. Драйвером роста стали электромобили.

За октябрь украинцы приобрели 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. По информации ассоциации "Укравтопром", это на 14% больше, чем в сентябре и на треть превышает показатель октября прошлого года.

Продажи авто в Украине показали лучший результат за последние 13 месяцев. Рост обусловлен, прежде всего, бешеным спросом на электромобили в Украине. Как известно, с 1 января 2026 года правительство планирует отменить льготную растаможку электрокаров, поэтому многие украинцы пытаются успеть купить электромобиль до роста цен.

Электрокар Volkswagen ID.Unyx — самое популярное авто в Украине Фото: Volkswagen

Именно китайский производитель электрокаров BYD является самым популярным брендом новых авто. В октябре продано 1199 этих авто, что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Китайский автопроизводитель обогнал Toyota (978 авто) и Volkswagen (856 ед.).

Топ 10 лидеров украинского авторынка за октябрь 2025 года:

BYD — 1199 проданных авто (+552%); Toyota — 978 ед. (+44%); Volkswagen — 856 ед. (136%); Skoda — 626 ед. (+55%); Renault — 494 ед. (-37%); Hyundai — 357 ед. (+85%); BMW — 302 ед. (-24%); Audi — 262 ед. (+38%); Zeekr — 259 ед. (+131%); Nissan — 196 ед. (+1%).

Самое популярное авто в Украине за октябрь — электрический кроссовер Volkswagen ID.Unyx.

Всего за 10 месяцев 2025 года в Украине продано 60,7 тыс. новых легковых авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине поступил в продажу семейный электромобиль Peugeot.

Также мы писали, что на украинский рынок вернулся рамный внедорожник Rexton.