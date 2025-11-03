В Украине резко выросли продажи новых авто: в лидерах — электрокары (фото)
Авторынок Украины продемонстрировал лучшие показатели за последний год. Драйвером роста стали электромобили.
За октябрь украинцы приобрели 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. По информации ассоциации "Укравтопром", это на 14% больше, чем в сентябре и на треть превышает показатель октября прошлого года.
Продажи авто в Украине показали лучший результат за последние 13 месяцев. Рост обусловлен, прежде всего, бешеным спросом на электромобили в Украине. Как известно, с 1 января 2026 года правительство планирует отменить льготную растаможку электрокаров, поэтому многие украинцы пытаются успеть купить электромобиль до роста цен.
Именно китайский производитель электрокаров BYD является самым популярным брендом новых авто. В октябре продано 1199 этих авто, что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Китайский автопроизводитель обогнал Toyota (978 авто) и Volkswagen (856 ед.).Важно
Топ 10 лидеров украинского авторынка за октябрь 2025 года:
- BYD — 1199 проданных авто (+552%);
- Toyota — 978 ед. (+44%);
- Volkswagen — 856 ед. (136%);
- Skoda — 626 ед. (+55%);
- Renault — 494 ед. (-37%);
- Hyundai — 357 ед. (+85%);
- BMW — 302 ед. (-24%);
- Audi — 262 ед. (+38%);
- Zeekr — 259 ед. (+131%);
- Nissan — 196 ед. (+1%).
Самое популярное авто в Украине за октябрь — электрический кроссовер Volkswagen ID.Unyx.
Всего за 10 месяцев 2025 года в Украине продано 60,7 тыс. новых легковых авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
