В Украине резко выросли продажи новых авто: в лидерах — электрокары (фото)

Электромобили BYD
Электромобили BYD стали лидерами украинского авторынка | Фото: BYD Auto

Авторынок Украины продемонстрировал лучшие показатели за последний год. Драйвером роста стали электромобили.

За октябрь украинцы приобрели 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. По информации ассоциации "Укравтопром", это на 14% больше, чем в сентябре и на треть превышает показатель октября прошлого года.

Продажи авто в Украине показали лучший результат за последние 13 месяцев. Рост обусловлен, прежде всего, бешеным спросом на электромобили в Украине. Как известно, с 1 января 2026 года правительство планирует отменить льготную растаможку электрокаров, поэтому многие украинцы пытаются успеть купить электромобиль до роста цен.

Volkswagen ID.Unyx
Электрокар Volkswagen ID.Unyx — самое популярное авто в Украине
Фото: Volkswagen

Именно китайский производитель электрокаров BYD является самым популярным брендом новых авто. В октябре продано 1199 этих авто, что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Китайский автопроизводитель обогнал Toyota (978 авто) и Volkswagen (856 ед.).

Топ 10 лидеров украинского авторынка за октябрь 2025 года:

  1. BYD — 1199 проданных авто (+552%);
  2. Toyota — 978 ед. (+44%);
  3. Volkswagen — 856 ед. (136%);
  4. Skoda — 626 ед. (+55%);
  5. Renault — 494 ед. (-37%);
  6. Hyundai — 357 ед. (+85%);
  7. BMW — 302 ед. (-24%);
  8. Audi — 262 ед. (+38%);
  9. Zeekr — 259 ед. (+131%);
  10. Nissan — 196 ед. (+1%).

Самое популярное авто в Украине за октябрь — электрический кроссовер Volkswagen ID.Unyx.

Всего за 10 месяцев 2025 года в Украине продано 60,7 тыс. новых легковых авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине поступил в продажу семейный электромобиль Peugeot.

Также мы писали, что на украинский рынок вернулся рамный внедорожник Rexton.