Названы самые популярные авто в Украине: это кроссоверы и электромобили (фото)
Украинцы в 2025 году отдают предпочтение кроссоверам. К тому же, в последнее время резко вырос спрос на электрокары.
За октябрь 2025 года в Украине продали 7,8 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были моделями повышенной проходимости. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В топ 10 лидеров украинского авторынка — только кроссоверы и внедорожники. Стоит отметить, что на эти десять моделей приходится 38% продаж всех новых авто.
К тому же, в последнее время резко вырос спрос на электромобили в Украине. Обусловлено это тем, что с 2026 года отменяется льготная их растаможка — украинцы пытаются успеть купить электрокар, пока цены не подскочили.
Именно электрический кроссовер Volkswagen ID.Unyx — самое популярное авто в Украине за октябрь. Он обогнал Renault Duster, который долгое время был лидером рынка. Кроме того, в топ 10 попали электромобили Zeekr 7X, BYD Song Plus и Leopard 3.
Самые популярные авто в Украине за октябрь 2025 года:
- Volkswagen ID.Unyx — 441 проданное авто.
- Renault Duster — 432 ед.
- BYD Song Plus — 391 ед.
- Toyota RAV-4 — 384 ед.
- BYD Leopard 3 — 261 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 247 ед.
- Hyundai Tucson — 244 ед.
- Skoda Kodiaq — 217 ед.
- Volkswagen Touareg — 189 ед.
- Zeekr 7X — 169 ед.
