Что нужно проверить перед покупкой подержанного автомобиля: советы механиков

На покупке подержанного автомобиля можно значительно сэкономить, но только если знать, как правильно проверить его состояние. Механики рассказали, на какие проблемные места нужно обратить внимание, чтобы избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

О критически важных проверках перед покупкой подержанного авто рассказали в опубликованном 11 декабря интервью GOBankingRates автомобильный эксперт, основательница Car Coach Reports Лорен Фикс и владелец Casey's Automotive в Северной Вирджинии, много лет работавший техником, консультантом по обслуживанию и менеджером по обслуживанию, Брайан Джуэтт.

Покупка подержанного авто: какие документы проверить

Перед заключением сделки стоит просмотреть свидетельство о праве собственности и историю транспортного средства. Лорен Фикс рекомендует получить отчет об истории автомобиля, чтобы узнать о любых авариях, проблемах с правом собственности и показателях одометра.

Відео дня

Например, если автомобиль был затоплен водой, покупателям стоит просмотреть полную историю ремонта, чтобы выяснить масштаб повреждений. В таком случае нужно проверить, нет ли в автомобиле плесени, повреждений электрики, коррозии, ржавчины, не прогнили ли уплотнения, прокладки или втулки. Повреждение водой может через определенное время привести к проблемам, которые сначала никак не проявляются.

Также стоит просмотреть сервисные записи и подтверждения технического обслуживания.

"Хорошо задокументированная история технического обслуживания — лучший показатель того, как ухаживали за автомобилем. Если записи отсутствуют, считайте, что работа не была выполнена", — отметила Фикс.

Брайан Джуетт так же рекомендовал проверять регулярность технического обслуживания: частоту замены масла, проверки работы тормозов и планового заводского обслуживания, а также найти подтверждение замены ремня газораспределительного механизма или цепи, потому что если пренебрегать этим, двигатель может отказать.

Проверка состояния подержанного авто: на что надо смотреть

Джуетт рекомендует перед покупкой автомобиля, который уже был в эксплуатации, проверить все электронные системы: электрические стеклоподъемники, электропривод сидений, камеры заднего вида, системы мультимедийных развлечений, фары и переключатели.

Фикс добавила, что ремонт электрики может "влететь в копеечку", поэтому при осмотре автомобиля стоит включить зажигание и посмотреть, все ли предупредительные лампы должным образом работают.

Также обязательно нужно заглянуть под капот и убедиться, что под ним нет утечки масла, охлаждающей и трансмиссионной жидкости.

"Даже небольшие утечки могут привести к серьезному ремонту. Обратите внимание на запахи горелого, которые могут сигнализировать о проблемах с электричеством, или затхлые запахи, которые могут сигнализировать о плесени или повреждении водой", — сказал Джуэтт.

Дорого может обойтись пренебрежение проверкой шин и тормозов. По словам Фикс, неравномерный износ шин или изношенные тормоза могут свидетельствовать о проблемах с подвеской. Владелец Casey's Automotive советует провести по поверхности шин рукой, чтобы убедиться, нет ли скоса. Если одна сторона более изношена, чем другая, это может свидетельствовать о необходимости ремонта развала-схождения, повреждения руля или подвески.

Автомобиль, который имеет прекрасный вид снаружи, может прятать проблемы внутри или на днище. Лорен Фикс рекомендует заглянуть под автомобиль, чтобы убедиться, что на днище нет ржавчины, коррозии или любых признаков ремонта рамы — эти проблемы впоследствии приводят к опасным ситуациям и сокращению срока службы транспорта.

Подержанный автомобиль должен осмотреть сертифицированный механик

Оба эксперта сошлись во мнении, что расходы на тщательный осмотр автомобиля сертифицированным специалистом помогут сэкономить на потенциальном ремонте в будущем. Опытный механик выявит проблемы, которые покупатель может не увидеть сам.

Напомним, 9 декабря автомобильные эксперты рассказывали порталу "Твоя машина", как уберечь лобовое стекло зимой от трещин.

1 декабря в Supercar Blondie опубликовали предупреждение механика о действиях, которые разбивают коробку передач.