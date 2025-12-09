Эти ошибки дорого стоят: эксперты поделились секретами, как уберечь лобовое стекло зимой

Водители "старой школы" знают, что в морозы лобовое стекло может треснуть. В 2025 году это звучит как "страшилка" из прошлого, однако специалисты рассказали о нескольких факторах, из-за которых она может стать реальностью.

Современные технологии позволяют сохранять окна и лобовое стекло неповрежденными даже в самых экстремальных условиях. Однако все же есть нюансы, о которых следует знать, чтобы избежать лишних затрат. Автомобильные эксперты рассказали о них порталу "Твоя машина" 9 декабря.

Почему стекло может треснуть

Первый фактор, который может вызвать незначительные повреждения даже самого качественного стекла, — это резкий перепад температур. В основном с этим сталкиваются водители, которые после ночного мороза включают двигатель и "печку" на максимальную мощность, направляя теплый воздух на стекло. Кроме достижения главной цели — разморозить его, можно получить побочное действие в виде мелких повреждений.

"Печку зимой для обогрева окон надо использовать осторожно. Больше всего вреда вы нанесете, если на стекле уже есть сколы и трещины", — подчеркнул мастер по ремонту стекла Николай Коваль.

Второй фактор риска — горячая вода. "Лайфхак" по разморозке окон после длительного простоя на морозе с помощью горячей воды работает даже хуже, чем печка. Водители часто льют на обледенелое стекло едва ли не кроме, а от такого стресса не защитит даже самая большая прочность.

Третий и, возможно, неожиданный фактор — слишком усердная очистка. Если какая-то частица льда сильно примерзла, может возникнуть соблазнительная, но коварная мысль избавиться от нее с помощью скребка. Однако если добавить физической силы, это может вести к образованию трещины или царапин. Из-за холода материал становится более хрупким, тогда больших усилий, чтобы оставить серьезные повреждения, не нужно.

Как защитить стекло

Избежать неприятностей со стеклами из-за морозов можно благодаря правильному алгоритму действий:

начинать обогрев на средней мощности и плавно переводить потоки воздуха на стекло; приобрести специальные размораживающие жидкости, забыть о металлических скребках; не игнорировать мелкие повреждения, ведь они могут разрастаться.

