Как зарядить электрокар во время отключений света: лайфхаки на случай блэкаута

Украинцы, которые владеют электрокарами, во время вызванных российскими обстрелами блэкаутов рискуют остаться без транспорта. Чтобы минимизировать неудобства, о заряде аккумулятора можно позаботиться заранее.

Советы владельцам электромобилей на случай отключений света дает издание Car and Driver. Поскольку россияне усилили атаки на энергетическую инфраструктуру, заряжать автомобиль стоит чаще — не только когда заряд падает до 20-30%, а каждый вечер.

Можно заранее узнать, где именно расположены ближайшие публичные зарядные станции. Графики отключений обычно охватывают лишь часть районов городов, и в соседнем может быть возможность подзарядиться. В таких случаях пригодятся как быстрые зарядные станции, так и медленные станции 2-го уровня, в частности возле торговых центров, автозаправочных станций с генераторами, кафе и супермаркетов — там также обычно можно найти санузлы и укрытия поблизости.

Если заряд аккумулятора не опустился ниже 10 процентов, электрокар сможет проехать еще 30-70 км, чего вполне достаточно, чтобы добраться до общественной зарядной станции.

При отключениях света электрокар можно зарядить генератором

Авторы статьи отмечают, что если у вас или ваших соседей есть бензиновый домашний генератор, его также можно использовать для зарядки электромобиля. Для этого следует вывести розетку от электрических цепей, которые питаются от генератора, к месту парковки авто, или можно подключить портативный зарядный шнур электромобиля непосредственно к генератору. При этом заряжать машину стоит на пониженной скорости, чтобы не перегрузить генератор.

Обычная розетка не даст такой быстрой зарядки, как зарядная станция 2 уровня на 240 вольт, но даст запас хода 3-8 км за каждый час, что может иметь значение в случае длительных отключений света в Украине.

