Электрокар вместо генератора: как Polestar питает весь дом 10 дней во время блэкаута (фото)

Владельцы электромобилей Polestar 3 получили возможность превратить свои авто в резервный источник питания для дома. Функция двунаправленной зарядки перенаправляет энергию из АКБ машины для снабжения жилья во время отключений света.

Речь пока идет только о клиентах в США. Polestar в партнерстве с компанией Dcbel запускает новую систему, которая связывает электрокроссовер с домашней электросетью. Первыми доступ к этой технологии получат жители Калифорнии, пишет Interesting Engineering.

Чтобы все заработало, требуется домашняя энергетическая станция Ara от Dcbel. Она использует 400-вольтовую архитектуру Polestar 3 для реализации двунаправленной зарядки (cтандарт называется V2H — Vehicle-to-Home). Происходят два процесса:

Зарядка авто: Станция заряжает электромобиль, когда электричество в сети дешевое или доступна избыточная солнечная энергия.

Станция заряжает электромобиль, когда электричество в сети дешевое или доступна избыточная солнечная энергия. Питание дома: В случае блэкаута или в часы пиковых тарифов, энергия из батареи автомобиля подается обратно в дом, обеспечивая работу всех электроприборов.

Відео дня

Схема двунаправленной зарядки через Polestar 3 Фото: Polestar

Экономия и автономность

По расчетам компании, использование этой системы может сэкономить владельцам до $1300 в год на счетах за электричество за счет "умного" управления потреблением. Но самое впечатляющее — это автономность. В зависимости от запросов конкретного дома, полностью заряженный Polestar 3 может служить источником резервного питания до 10 дней. Это делает его отличной альтернативой шумным и неэкологичным бензиновым генераторам.

"Двунаправленная зарядка меняет правила игры. Она снижает общую стоимость владения и заставляет ваш автомобиль работать на вас, даже когда он припаркован", — отметил генеральный директор Polestar Михаэль Лошеллер.

Расширение доступности

Пока функция доступна только для Polestar 3 на 400-вольтовой платформе в Калифорнии, но компания планирует расширить географию и модельный ряд. Это часть глобального тренда: аналогичные технологии уже внедряют Ford, GM, Volkswagen, Hyundai и Tesla. Электрокары перестают быть просто транспортом и становятся важным элементом домашней энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что дебютировал конкурент Porsche Taycan от Volvo без заднего стекла. На рынок выходит новый Polestar 5 — самая дорогая и мощная модель шведской марки. Электрокар от Volvo предлагается в версиях на 748 и 884 л. с. с запасом хода до 670 км.