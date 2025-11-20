Електрокар замість генератора: як Polestar живить увесь будинок 10 днів під час блекауту (фото)

Власники електромобілів Polestar 3 отримали можливість перетворити свої авто на резервне джерело живлення для дому. Функція двонаправленої зарядки перенаправляє енергію з АКБ машини для постачання житла під час відключень світла.

Поки що йдеться тільки про клієнтів у США. Polestar у партнерстві з компанією Dcbel запускає нову систему, яка пов'язує електрокросовер із домашньою електромережею. Першими доступ до цієї технології отримають жителі Каліфорнії, пише Interesting Engineering.

Щоб усе запрацювало, потрібна домашня енергетична станція Ara від Dcbel. Вона використовує 400-вольтову архітектуру Polestar 3 для реалізації двонаправленої зарядки (стандарт називається V2H — Vehicle-to-Home). Відбуваються два процеси:

Зарядка авто:

Станція заряджає електромобіль, коли електрика в мережі дешева або доступна надлишкова сонячна енергія. Живлення будинку: У разі блекауту або в години пікових тарифів, енергія з батареї автомобіля подається назад у будинок, забезпечуючи роботу всіх електроприладів.

Схема двонаправленої зарядки через Polestar 3 Фото: Polestar

Економія та автономність

За розрахунками компанії, використання цієї системи може заощадити власникам до $1300 на рік на рахунках за електрику за рахунок "розумного" управління споживанням. Але найбільш вражаюче — це автономність. Залежно від запитів конкретного будинку, повністю заряджений Polestar 3 може служити джерелом резервного живлення до 10 днів. Це робить його чудовою альтернативою гучним і неекологічним бензиновим генераторам.

"Двонаправлена зарядка змінює правила гри. Вона знижує загальну вартість володіння і змушує ваш автомобіль працювати на вас, навіть коли він припаркований", — зазначив генеральний директор Polestar Міхаель Лошеллер.

Розширення доступності

Поки що функція доступна тільки для Polestar 3 на 400-вольтовій платформі в Каліфорнії, але компанія планує розширити географію і модельний ряд. Це частина глобального тренду: аналогічні технології вже впроваджують Ford, GM, Volkswagen, Hyundai і Tesla. Електрокари перестають бути просто транспортом і стають важливим елементом домашньої енергетичної безпеки.

Раніше повідомлялося, що дебютував конкурент Porsche Taycan від Volvo без заднього скла. На ринок виходить новий Polestar 5 — найдорожча і найпотужніша модель шведської марки. Електрокар від Volvo пропонується у версіях на 748 і 884 к. с. із запасом ходу до 670 км.