Як зарядити електрокар під час відключень світла: лайфхаки на випадок блекауту

Українці, які володіють електрокарами, під час спричинених російськими обстрілами блекаутів ризикують лишитися без транспорту. Щоб мінімізувати незручності, про заряд акумулятора можна подбати заздалегідь.

Поради власникам електромобілів на випадок відключень світла дає видання Car and Driver. Оскільки росіяни посилили атаки на енергетичну інфраструктуру, заряджати автомобіль варто частіше — не лише коли заряд падає до 20-30%, а щовечора.

Можна заздалегідь дізнатися, де саме розташовані найближчі публічні зарядні станції. Графіки відключень зазвичай охоплюють лише частину районів міст, і в сусідньому може бути можливість підзарядитися. В таких випадках в нагоді стануть як швидкі зарядні станції, так і повільніші станції 2-го рівня, зокрема біля торгових центрів, автозаправних станцій з генераторами, кафе та супермаркетів — там також зазвичай можна знайти санвузли та укриття поблизу.

Відео дня

Якщо заряд акумулятора не опустився нижче 10 відсотків, електрокар зможе проїхати ще 30-70 км, чого цілком достатньо, щоб дістатися до громадської зарядної станції.

При відключеннях світла електрокар можна зарядити генератором

Автори статті зазначають, що якщо у вас чи ваших сусідів є бензиновий домашній генератор, його також можна використовувати для заряджання електромобіля. Для цього варто вивести розетку від електричних кіл, які живляться від генератора, до місця паркування авто, або можна підключити портативний зарядний шнур електромобіля безпосередньо до генератора. При цьому заряджати автівку варто на зниженій швидкості, щоб не перевантажити генератор.

Звичайна розетка не дасть такого швидкого заряджання, як зарядна станція 2 рівня на 240 вольт, але дасть запас ходу 3-8 км за кожну годину, що може мати значення у випадку тривалих відключень світла в Україні.

Нагадаємо, Фокус із посиланням на експертів Інституту досліджень авторинку розповідав, скільки коштуватиме розмитнення електрокарів у 2026 році. Фахівці передбачають зростання вартості імпортних електромобілів на 20% через повернення ПДВ.

20 листопада ЗМІ розповідали, як електромобіль Polestar живить увесь будинок 10 днів під час блекауту. Електроенергію під час відключень світла можна переспрямовувати з АКБ машини за допомогою функції двонапрямної зарядки.