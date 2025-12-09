Как продать авто с пробегом дороже: эксперт назвал основные факторы, влияющие на цену

Продать авто с пробегом за хорошую сумму вполне реально, если ответственно подойти к подготовке машины. Специалисты отмечают, что результат сделки зависит прежде всего от технического состояния транспортного средства, чистоты салона и его внешней презентабельности.

В комментарии изданию "Inkorr" украинский автомеханик Алексей Гончар объяснил, что разница между ухоженным и заброшенным автомобилем может доходить до 40 тысяч гривен. По его словам, подготовка машины перед продажей — это не только о внешней "картинке", но и о финансовой выгоде, ведь затраты на мелкий ремонт и приведение салона в порядок возвращаются во время торга с покупателями.

Прежде всего стоит позаботиться о техническом состоянии. Эксперты рекомендуют пройти сервисную диагностику, устранить неисправности и проверить ключевые системы авто. Машина, которая хорошо работает и имеет подтвержденную сервисную историю, вызывает больше доверия и реже становится предметом требований о скидке.

Відео дня

Не менее важно позаботиться о порядке в салоне. Нужно вычистить обивку, избавиться от запахов и убрать мусор. Гончар подчеркнул: "Если в авто ощущается смесь пыли и застывшего кофе, покупатель может передумать". Опрятный салон формирует у покупателя ощущение, что за машиной действительно ухаживали, что положительно влияет на конечную цену.

Отдельную роль играет состояние кузова. Полировка, нанесение защитных средств и устранение мелких дефектов заметно улучшают вид машины. Специалист рынка Иван Коваль отмечает: "Полировка выгоднее, чем автоматически соглашаться на минус 20 тысяч гривен при торге". Даже небольшие визуальные доработки способны стать решающим аргументом для покупателя.

На ценность авто влияет и пробег, а также открытость продавца. Попытки скрыть реальный пробег легко проверяются через VIN-код в базах МВД и мгновенно снижают доверие. Полный комплект документов, сервисная история и подтвержденные ремонты повышают прозрачность сделки и создают для покупателя дополнительный уровень уверенности.

Эксперты также предостерегают от чрезмерного тюнинга: резкие изменения внешности автомобиля или вмешательство в работу двигателя могут уменьшить количество желающих купить машину. Соблюдение всех рекомендаций помогает быстрее найти покупателя и выручить за авто самую выгодную сумму.

Условия растущей конкуренции на рынке подержанных машин делают такие советы особенно важными. В период экономической нестабильности продавцу нужно не только привлечь внимание, но и доказать свою честность и обеспечить качественную подготовку авто, чтобы покупатель был готов заплатить справедливую рыночную цену.

Напомним, что владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с высокими затратами на ремонт, которые могут превышать выгоды от эксплуатации. Эксперты советуют оценивать финансовые и практические факторы, чтобы решить, стоит ли заменить старый автомобиль на новый.

Также Фокус писал, что эксперты составили рейтинг внедорожников, которые могут прослужить своим владельцам не менее 15 лет. В частности, в список вошли модели Honda, Toyota и Lexus.