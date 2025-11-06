Долговечные и беспроблемные: эксперты назвали пять самых надежных внедорожников (фото)

Автомобильные эксперты составили рейтинг внедорожников, которые могут прослужить своим владельцам не менее 15 лет. В список вошли модели Honda, Toyota и Lexus, которые отличаются надежностью, безопасностью и минимальными затратами на обслуживание.

На портале GoBankingRates 6 ноября опубликовали обзор внедорожников, которые, по мнению экспертов, стоит покупать тем, кто ценит долговечность автомобиля. В материале указано, что после проведенного опроса пять моделей повторно получили высокие оценки за надежность и практичность.

Среди лидеров рейтинга назвали Honda CR-V, начальная цена которого составляет $31 495 по данным Kelley Blue Book. Эксперты отмечают, что автомобиль подходит как семейный внедорожник, требует минимального обслуживания и доступен в гибридных комплектациях. Генеральный директор CarEdge Зак Шефска объяснил, что CR-V является бестселлером в течение более двадцати лет благодаря надежности, гибкому интерьеру и низким затратам на эксплуатацию. Он добавил, что это один из самых безопасных компактных внедорожников для покупателей, которые хотят автомобиль, не требующий частого ремонта. Kelley Blue Book в этом году поставил CR-V на первое место среди компактных внедорожников.

Следующим в списке упомянули гибрид Toyota RAV4, начальная цена которого составляет $30 645. В материале говорится, что RAV4 уже долгое время остается популярным компактным и доступным внедорожником, который обеспечивает надежность и безопасность для семейного использования. Основатель NX Auto Transport Карл Родригес объяснил, что долговечность модели связана с ее современной защитой от коррозии, а также отметил, что уровень страховых случаев для RAV4 Hybrid составил лишь 9,68%. JD Power, по информации портала, признала RAV4 самым надежным компактным внедорожником в рейтинге 2025 года.

Для тех, кто ищет более прочный внедорожник, в материале рекомендуют Toyota 4Runner, начальная цена которого составляет $41 650. Указано, что автомобиль сочетает характеристики рамного пикапа и внедорожника. Марк Скирвин, основатель Cash Auto Salvage, сообщил, что многие старые 4Runner продолжают надежно работать даже через два десятилетия при условии регулярного технического обслуживания, и привел пример моделей начала 2000-х годов, которые до сих пор эксплуатируются без проблем с двигателями и трансмиссиями.

Среди трехрядных внедорожников в списке оказался Honda Pilot с начальной ценой $41 650. По словам экспертов, автомобиль сочетает безопасность, надежность и вместительный интерьер. Скирвин пояснил, что двигатели V6, установленные на Honda Pilot, чрезвычайно надежны, и добавил, что на его свалку чаще попадают разбитые Chevy Traverse и Ford Explorer, а не Honda Pilot.

В категории люксовых внедорожников в рейтинге упомянут Lexus GX 550, начальная цена которого составляет $65 585. В материале подчеркивается, что автомобиль сочетает роскошь и внедорожные возможности и обладает высокой надежностью. По данным CarEdge, владельцы GX 550 могут рассчитывать на расходы около $2 700 на техническое обслуживание в течение первых пяти лет владения. Шефска отметила, что Lexus GX сочетает роскошь с надежностью и является более надежным, чем у конкурентов. Кроме того, Consumer Reports поставил Lexus на второе место по надежности бренда в 2025 году, опередив даже материнскую Toyota.

