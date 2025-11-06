Довговічні та безпроблемні: експерти назвали п'ять найнадійніших позашляховиків (фото)

Автомобільні експерти склали рейтинг позашляховиків, які можуть прослужити своїм власникам щонайменше 15 років. До списку увійшли моделі Honda, Toyota та Lexus, які відзначаються надійністю, безпекою та мінімальними витратами на обслуговування.

На порталі GoBankingRates 6 листопада опублікували огляд позашляховиків, які, на думку експертів, варто купувати тим, хто цінує довговічність автомобіля. У матеріалі зазначено, що після проведеного опитування п’ять моделей повторно отримали високі оцінки за надійність та практичність.

Серед лідерів рейтингу назвали Honda CR-V, початкова ціна якого становить $31 495 за даними Kelley Blue Book. Експерти зазначають, що автомобіль підходить як сімейний позашляховик, потребує мінімального обслуговування та доступний у гібридних комплектаціях. Генеральний директор CarEdge Зак Шефска пояснив, що CR-V є бестселером протягом понад двадцяти років завдяки надійності, гнучкому інтер’єру та низьким витратам на експлуатацію. Він додав, що це один із найбезпечніших компактних позашляховиків для покупців, які хочуть автомобіль, що не потребує частого ремонту. Kelley Blue Book цього року поставив CR-V на перше місце серед компактних позашляховиків.

Відео дня

Honda CR-V Фото: З відкритих джерел

Наступним у списку згадали гібрид Toyota RAV4, початкова ціна якого становить $30 645. У матеріалі йдеться, що RAV4 вже довгий час залишається популярним компактним і доступним позашляховиком, який забезпечує надійність та безпеку для сімейного використання. Засновник NX Auto Transport Карл Родрігес пояснив, що довговічність моделі пов’язана з її сучасним захистом від корозії, а також відзначив, що рівень страхових випадків для RAV4 Hybrid становив лише 9,68%. JD Power, за інформацією порталу, визнала RAV4 найнадійнішим компактним позашляховиком у рейтингу 2025 року.

Toyota RAV4 Фото: З відкритих джерел

Для тих, хто шукає більш міцний позашляховик, у матеріалі рекомендують Toyota 4Runner, початкова ціна якого становить $41 650. Зазначено, що автомобіль поєднує характеристики рамного пікапа та позашляховика. Марк Скірвін, засновник Cash Auto Salvage, повідомив, що багато старих 4Runner продовжують надійно працювати навіть через два десятиліття за умови регулярного технічного обслуговування, і навів приклад моделей початку 2000-х років, які досі експлуатуються без проблем з двигунами та трансмісіями.

Toyota 4Runner Фото: З відкритих джерел

Серед трирядних позашляховиків у списку опинився Honda Pilot із початковою ціною $41 650. За словами експертів, автомобіль поєднує безпеку, надійність та місткий інтер’єр. Скірвін пояснив, що двигуни V6, встановлені на Honda Pilot, є надзвичайно надійними, і додав, що на його звалищі частіше потрапляють розбиті Chevy Traverse та Ford Explorer, а не Honda Pilot.

Honda Pilot Фото: З відкритих джерел

У категорії люксових позашляховиків у рейтингу згадано Lexus GX 550, початкова ціна якого становить $65 585. У матеріалі підкреслено, що автомобіль поєднує розкіш і позашляхові можливості та має високу надійність. За даними CarEdge, власники GX 550 можуть розраховувати на витрати близько $2 700 на технічне обслуговування протягом перших п’яти років володіння. Шефска зазначила, що Lexus GX поєднує розкіш із надійністю та є більш надійним за конкурентів. Крім того, Consumer Reports поставив Lexus на друге місце за надійністю бренду у 2025 році, випередивши навіть материнську Toyota.

Lexus GX 550 Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, що з настанням холодів водії стикаються з утворенням конденсату на лобовому склі, що ускладнює керування автомобілем. Експерти радять прості та бюджетні способи боротьби з проблемою, зокрема використання піни для гоління та автомобільних осушувачів повітря.

Також Фокус писав, що експерти назвали чотири надійні та комфортні авто для пенсіонерів: Honda CR-V, Toyota Camry, Toyota Prius і Lexus ES.