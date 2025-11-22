Ремонт дороже нового авто: эксперты объяснили, когда стоит попрощаться со старым автомобилем

Владение старым автомобилем часто превращается в постоянный источник финансовых затрат, ведь регулярные ремонты и дорогое техническое обслуживание могут быстро превысить выгоды от его эксплуатации. Эксперты советуют обращать внимание на конкретные признаки, указывающие на целесообразность замены старого авто на новый, сочетая финансовые и практические факторы.

Как сообщает портал GoBankingRates, владельцы подержанных автомобилей сталкиваются с частыми поломками и потребностью в ремонтах, которые могут значительно превышать инфляцию. По данным Kelley Blue Book, средняя стоимость одного ремонта составляет около 838 долларов, что делает обслуживание старого авто серьезным финансовым бременем.

Когда ремонт стоит больше, чем новый автомобиль

Прежде всего, автомобильные эксперты советуют оценивать соотношение между затратами на ремонт и стоимостью ежемесячных платежей за новый автомобиль, учитывая также страхование и расходы на топливо. Например, если ремонт старого автомобиля обойдется в 6000 долларов, а ежемесячный платеж за новый автомобиль — около 500 долларов, старый автомобиль должен прослужить более года, чтобы ремонт считался экономически оправданным. Если этого времени не предвидится, разумнее рассмотреть продажу и покупку нового авто.

Відео дня

Прогнозируемое дорогостоящее техническое обслуживание

Большие будущие расходы на обслуживание также могут стать сигналом к замене автомобиля. Например, необходимость замены ремня ГРМ или тормозных колодок может стоить больше, чем ежемесячные платежи за современную машину. Кроме того, новые модели обычно требуют меньше обслуживания и оснащены дополнительными функциями безопасности, что делает их более привлекательными как с финансовой, так и с практической точки зрения.

Изменения в образе жизни и личные приоритеты

Иногда решение о замене авто обусловлено не только финансами, но и изменениями в жизни владельца. Потребность в более просторном внедорожнике для активного отдыха или наоборот переход на компактный автомобиль из-за изменения состава семьи может сделать старый автомобиль непрактичным. Продажа старого авто и приобретение нового в таком случае становится рациональным и удобным решением.

И все же, финальное решение о списании автомобиля всегда индивидуально и зависит от сочетания финансовых и личных факторов. В частности, автомобильный инструктор и владелец мастерской Майк Малески, советует общаться с проверенными механиками, которым вы доверяете, чтобы получить объективную оценку состояния авто.

"Говорят, что автомобиль — это вторая по величине инвестиция, которую мы делаем в жизни, и обычно он не имеет лучшей отдачи от инвестиций. Поэтому мнение профессионала является критически важным", — подчеркивает он.

Напомним, что автомобильные эксперты составили рейтинг внедорожников, которые могут прослужить своим владельцам не менее 15 лет. В частности, в список вошли модели Honda, Toyota и Lexus.

Также Фокус писал, что с наступлением холодов водители сталкиваются с образованием конденсата на лобовом стекле, и во избежание этой проблемы эксперты советуют использовать пену для бритья и автомобильные осушители воздуха.